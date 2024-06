TV 2: Skytebanen i Holmenkollen gjenåpnes midlertidig

Skiskytterne har ikke kunnet bruke skytebanen i nasjonalanlegget siden oktober i fjor. Den ble stengt da politiet fant flere sikkerhetsbrudd.

Siden den gang har Oslobygg jobbet for å få ting på plass.

– Vi har fått beskjed om at skytebanen åpnes til trening og eventuelle arrangementer. Det er vi veldig glade for, for idrettens skyld og for skiskytterne spesielt, sier kommunikasjonsrådgiver Haakon Berg Jensen i Oslobygg til TV 2 mandag.

Dispensasjonen gjelder til starten av september.

– Dette er en periode hvor vi starter arbeidet med å få de installasjonene på plass som må til for at vi skal få godkjent skytebanen på skikkelig vis, og ikke bare midlertidig, sier Jensen.

Flere av landslagsutøverne har kritisert prosessen.

– At det ikke går an å finne et kompromiss etter så lang tid, går utover rekrutteringen og er en katastrofe for de yngre skiskytterne, sa Endre Strømsheim til TV 2 forrige uke.

