Northug slakter det svenske skiforbundet – vil ansette vraket smører

– Uansett om det er en omorganisering eller ikke, må det være plass til Perry Olsson. Nå har jeg spurt om han vil hjelpe meg, sier skistjernen og refererer til langløpssatsingen sin.

Skiverdenen stusset da det i slutten av april ble kjent at Olsson, som av mange er ansett for å være en av verdens beste smørere, ikke får fortsette i det svenske skilandslaget.

Northug, som har vunnet 13 VM-gull og to OL-gull, hadde Olsson som personlig smører. Han ble veldig overrasket over sparkingen.

– Han skal være med på å legge premissene i det nye smøreteamet. Nå blir det ikke sånn, noe som er rart før en viktig VM-sesong, sier trønderen.

– Blir det svenske landslagets smøreteam dårligere nå?

– Jeg tror det, absolutt. De går glipp av mye når det mister kompetansen hans. Det er vanskelig å erstatte en så dyktig fyr som Perry Olsson. Jeg kan ikke forstå hvorfor en av verdens beste smører gjennom tidene ikke fikk fortsette, svarer Northug.

Olsson jobbet for det norske landslaget mellom 2003 og 2020. Northug var i deler av den tiden en av verdens beste skiløpere. Northug forteller at svensken betydde mye for hans suksess.

– Han var avgjørende for at jeg fikk gode ski. Han var en sikkerhet med skitester og hadde god kontakt med skifabrikken, forteller Northug.