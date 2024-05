Lahti får «låne» den klassiske Kollen-femmila – første gang på 40 år

Det ble endelig vedtatt på denne ukens møte i langrennskomiteen i Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS) i slovenske Portoroz.

Verdenscuprennene i langrenn i Holmenkollen neste sesong legges til 15. og 16. mars. Det er helgen etter at VM i Trondheim er avsluttet. I stedet for femmil blir det distanserenn over 10 og 20 kilometer.

Årsaken er at mesterskapet i Granåsen avsluttes med femmil for begge kjønn. Med det som bakteppe har langrennstoppene i FIS besluttet at det ikke vil være fornuftig med en ny femmil kun én uke etter i Holmenkollen.

I stedet er det funnet plass til distansen når sirkuset forflytter seg videre til Lahti to uker etter VM. Femmila i Lahti går dermed søndag 23. mars.

Landslagssjefen beroliger

– Vi skulle gjerne hatt femmil i Holmenkollen i 2025 også, men arrangementet kommer dessverre for tett på VM i Trondheim. Derfor er det jo hyggelig at Lahti får «låne» vår prestisjefylte femmil, sier landslagssjef Ulf Morten Aune til NTB.

Han representerer Norge i verdenscupkomiteen til FIS.

Flere skiprofiler, blant dem Astrid Øyre Slind, har uttrykt frykt for at Kollen-femmila kan være historie når den ikke fikk plass på terminlista i 2025.

– Dette er et renn vi må ta vare på, tenker jeg. Det er så sjelden vi har en sånn ramme rundt skirenn. Jeg tenkte ikke underveis at vi heller burde gått tremil, sa Slind til NTB etter vinterens utgave.

Aune beroliger de som frykter at Kollen-festen forsvinner.

– Vi registrerer stort engasjement for femmila i Holmenkollen, men den ligger inne på langtidsterminlista fra 2026, sier han til NTB.

Les også: Kollen-beslutningen er tatt – femmila erstattes med disse distansene i 2025

Første gang på 40 år

Sist det ble arrangert en verdenscupfemmil i Lahti var helt tilbake i 1985. Den gangen gikk Tor Håkon Holte til topps foran svenske Jan Ottosson og den finske legenden Harri Kirvesniemi.

Samtidig har Lahti arrangert tre verdensmesterskap siden den gang, alle med en 50 kilometer for menn på programmet. Første gang var i 1989 med Gunde Svan som vinner.

I 2001 ble det seier til Johann Mühlegg, mens canadiske Alex Harvey seiret gullet i 2015. En kuriositet er det at ingen nordmenn var på pallen i noen av de tre nevnte VM-rennene.

Les også: Slik blir «nye» Tour de Ski – historisk beslutning sender samtlige renn til Italia