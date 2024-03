Klæbo planlegger å gå NM-femmila: – Bare å mobilisere for sesongens hardeste løp

I etterkant av 10-kilometeren fredag, der Klæbo sikret seg sitt andre NM-gull på to dager, fortalte han til TV 2 at han var usikker på egen deltakelse til femmila lørdag.

Til NTB sier Klæbo at planen er å stille, gitt at kroppen føles bra lørdag morgen. Trønderen reiste sammen med far og manager Haakon til Skeikampen for å forberede seg til kraftanstrengelsen.

– Jeg tror det blir en særdeles tung femmil i harde løyper på vått føre. Med dagens 10-kilometer i beina så er det bare å mobilisere for sesongens hardeste løp, sier trønderen til NTB.

Torsdag tok han gull på lagsprinten med Didrik Tønseth, før han fredag slo Erik Valnes med 12,6 sekunder.

– Målet er å stå på start lørdag - om kroppen fortsatt kjennes grei når jeg våkner, legger han til.