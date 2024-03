Pengefest for Klæbo selv om tittelen glapp

Klæbo mistet Tour de Ski med sykdom, men avsluttet sesongen på fantastisk vis med tolv seirer på de siste 15 individuelle rennene i verdenscupen.

Det løftet ham også langt forbi verdenscupvinner Harald Østberg Amundsen når det kommer til premiepenger. Klæbo innkasserer 3,92 millioner kroner (326.950 sveitserfranc) fra 2023/24-sesongen, mot Amundsens 2,97 millioner.

Erik Valnes tjente tredje best av de norske langrennsløperne med rett over to millioner kroner inngått. På kvinnesiden tjente Heidi Weng 1,44 millioner, mens verdenscupvinner Jessie Diggins gikk inn 3,5 millioner premiekroner.

Verdenscupkongen fordelt på alle skiidretter er den sveitsiske stjernealpinisten Marco Odermatt. Hans vei til nye krystallkuler har så langt innbrakt 9,64 millioner kroner før alpinistenes siste rennhelg.

Timon Haugan har tjent mest av de norske alpinistene med 1,7 millioner kroner. I hopp troner Johann André Forfang øverst med 1,38 millioner i premiesum totalt.

Den best betalte norske skiutøveren er likevel Johannes Thingnes Bø. Skiskytteren fra Stryn vant verdenscupen sammenlagt og rasket med seg sju medaljer i VM.

I rene rennpremier og betaling for sammenlagtseirer har Thingnes Bø sikret seg 4,73 millioner kroner. Legger man til pengesummer for å ha gått med diverse verdenscuptrøyer, lander han på om lag fem millioner totalt.