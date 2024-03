Thingnes Bøs trippel: Seier i totalcupen, jaktstartcupen og passerte Fourcade

– Den smaker veldig godt. Det er en tung bør å kjempe om den gule trøya, sa Thingnes Bø til NRK om sin femte sammenlagttittel.

Thingnes Bø gikk ut med 1.03 minutters ledelse i strålende sol og påskeføre i Canmore: Flere av utøverne hadde klippet opp skidressene sine, og gradestokken viste 15 grader.

Nordmannen vant foran svenske Sebastian Samuelsson og Éric Perrot fra Frankrike som var i mål elleve sekunder bak.

Før jaktstarten var det kun bror Tarjei Bø som kunne ta fra ham sammenlagtseieren i verdenscupen.

– Jeg er strålende fornøyd. For en fight mot Tarjei. Det er den «verste» gule trøya jeg har vunnet totalt sett. Det er kjekt å kjempe mot Tarjei, men jeg vet hvor god han er, sa Thingnes Bø til NRK.

Fourcade-hilsen

Dagen etter det Thingnes Bø omtalte som trolig sesongens beste løp, var 30-åringen på jakt etter litt av hvert på jaktstarten: avgjøre totalcupen og jaktstartcupen i tillegg til verdenscupseier 84 – én mer enn Martin Fourcade.

Franskmannen hadde på forhånd spilt inn en video som ble sendt på NRK:

– Jeg er veldig glad for at du er den som slår alle rekorder. Det kommer mange flere. Jeg er glad for å ha kjempet mot deg i alle disse årene. Skiskyting er heldig som har en som deg. Jeg ønsker deg alt godt, og vi ses snart! sa Fourcade i videoen.

Men Markane-løperen gjorde det mer spennende enn antatt i Canmore med to bom på de to første skytingene. Over minuttet ble til 15 sekunder ned til Sebastian Samuelsson og Émilien Jacquelin. Deretter fulgte en smultring samtidig som svensken og franskmannen bommet.

Da skulle det mye – for mye – til for at Thingnes Bø skulle skyte seg bort på siste stående. Han åpnet med en bom, men fylte de fire neste og hadde full kontroll.

– Deilig at det er avgjort

Tarjei Bø kunne kjempet om 2.-plass, men fikk en bom på siste skyting og endte til slutt på 5.-plass, 37,9 sekunder bak lillebror. Johan-Olav Botn endte på 7.-plass.

Sesongen avsluttes med fellesstart søndag.

– Det blir så deilig at det er avgjort. Da slipper jeg å tenke på det i morgen. Da kan jeg bare angripe og ha det artig, sa Thingnes Bø.

