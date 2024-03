Lægreid skjøt perfekt – vant i Kollen foran to landsmenn

Løperen fra Bærum utnyttet Tarjei Bøs bom på sisteskuddet og slo lagkameraten med 28,5 sekunder. Han tapte mye tid mot slutten etter fjerde skyting, men holdt unna.

På pallen kom også Vetle Sjåstad Christiansen. I likhet med Bø pådro han seg et surt tilleggsminutt på siste skyting og kjempet en tøff kamp om å ta 3.-plassen. Det gikk så vidt med en margin på åtte tideler ned til franske Éric Perrot.

Superløpet viste igjen at Lægreid er i svært god form. Nylig tok han sprintgullet i skiskytter-VM i Tsjekkia.

– I dag føltes det så lett å skyte fullt hus. Jeg tenkte at det var lenge siden jeg hadde skutt 20 av 20, så nå var det på tide. I løypa følte jeg meg helt dyrisk, og det var en fryd å gå på ski, sa Lægreid til NRK etter å ha tatt sin tolvte seier i verdenscupen.

Bø hadde los på sin første Kollen-seier siden 2013 før han misset på det aller siste skuddet.

– Jeg er mest skuffet akkurat nå, men smiler samtidig. Det er en så rar følelse, for det var så bra. Jeg bommet over og var for sen på avtrekkeren. Du klarer ikke å merke det før det er for sent, og da gikk det akkurat ikke, sa Bø til NRK.

Johannes Thingnes Bø kom til start etter en fantastisk VM (tre individuelle gull), men to tilleggsminutter kostet ham en plass på podiet.

Tåke truet fredagens Kollen-renn, men været lettet i tide og bød på gode skyteforhold. Lørdag står fellesstart på programmet.

Les også: Tandrevolds første Kollen-seier: Avkobling og gul trøye var medisinen hun trengte