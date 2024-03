Landmark Tandrevolds første Kollen-seier: Avkobling og gul trøye var medisinen hun trengte

HOLMENKOLLEN (Dagsavisen): Etter bom på bom på bom i VM i Tsjekkia, la Tandrevold bort børsa noen dager og fokuserte på helt andre ting. For noe har skiskyttere felles: Bomskudd og nedturer må behandles mentalt. For alle opplever det. Kunsten er å få tankene over på rett spor og se de mulige oppturene foran seg.

Den muligheten så verdenscupleder Tandrevold da hun fikk en ekstra dag på å forberede revansjeløpet i Holmenkollen. Og da tåka lettet lysnet alt for Norges beste kvinnelige skiskytter. Hun gikk sitt beste renn på hjemmebane og tok sin første seier i Holmenkollen.

Ingrid Landmark Tandrevold ldet fredagens 15km nesten hele veien fra start til mål. (Terje Bendiksby/NTB)

En håpløs idrett

– En fantastisk opplevelse for meg. Men denne sporten er jo helt håpløs. Det er så sjukt uforutsigbart. Nå kunne jeg egentlig lagt opp. Men så blir det jo kanskje VM her om noen år. Jeg ble litt mindre nervøs da jeg tenkte på det. Jeg så på dette som en generalprøve til VM, sa en entusiastisk Landmark Tandrevold da hun tok den lange intervjurunden.

Det tok nesten like lang tid som selve løpet.

På tribunen sto familie og venner og nøt suksessen og folkelivet. Et overraskende stort internasjonalt publikum hedret henne.

Og da Tandrevold skjønte at lagvenninne Ida Lien fikk sin første pallplassering i verdenscupen, ble gleden enda større.

– Ja, tenk det VM vi hadde, og så skjedde dette. Jeg tror det riktige vi har gjort var rett og slett å koble av. Jeg droppet sosiale medier, droppet å tenke så mye på skiskyting, jeg var sammen med familie og venner, var på turer i Nordmarka og drev med håndarbeid, forteller Tandrevold.

Fest i helgen

Nå vil hun fortsette festen i Holmenkollen foran et enda større publikum lørdag og søndag. Det er fellesstart lørdag og både parstafett og vanlig stafett søndag.

Men Landmark Tandrevold var egentlig mett da hun omsider kunne forlate arenaen fredag ettermiddag. Det bl mange sterke inntrykk på kort tid.

At Ida Lien også gjorde et toppløp var som spinat for det norske laget. Og for dem som ikke skjønner metaforen må finne fram gamle Skippernfilmer på YouTube.

Lien gjorde som Tandrevold og leverte 19 av 20 treff.

– Dette var nesten helt uvirkelig for meg. En fantastisk opplevelse, sier Lien. Det var svenske Elvira Øberg som presset seg i mål noen sekunder foran. Hun var også strålende fornøyd etter sin nedtur i VM.

– En enorm inspirasjon etter det VM vi opplevde, sier Ida Lien om det som startet som en tåkedag, men endte i en mental solskinnsopplevelse.

Også Maren Kirkeeide traff på 19 av 20 skudd og gjorde sin beste prestasjon i verdenscupen i karrieren.

Og etterpå var det den lange intervjurunden for Landmark Tandrevold. (Reidar Sollie)





---

FAKTA

Slik er helgens Kollenprogram:

LØRDAG: 13.20: 12,5 km kvinner fellesstart, 15.20: 15 km menn fellesstart.

SØNDAG: 12.45: Parstafett (en løper av hvert kjønn), 14.45: Blandet stafett (to løpere av hvert kjønn).

---

