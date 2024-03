Tandrevold slo tilbake med seier i Holmenkollen. - Nå kunne jeg bare lagt opp!

Dermed ble det en skikkelig revansj for Tandrevold på hjemmebane. Hun viste imponerende fart i sporet og leverte et nesten feilfritt løp.

Dermed styrket hun også sammenlagtledelsen i verdenscupen. Kontrasten til VM i tsjekkiske Nove Mesto i februar kunne knapt vært større.

– Jeg synes det er slitsomt med denne skiskytingen. At det skal gå så opp og ned. Jeg fikk lyst til å bare legge opp nå, jeg. Oi, oi, oi, utbrøt Tandrevold til NRK i intervjusonen.

– Det var fantastisk gøy å gå i dag. Vi hadde utrolig gode ski, og det var folk som heiet på meg overalt. Det var rett og slett et skikkelig morsomt comeback etter VM, fortsatte hun.

Venninner på seierspallen

Den norske skiskytterprofilen hadde tre feilfrie skyteserier og ledet klart inn til siste stående skyting. Der ble det én bom, men superløpet var godt nok til seier.

– Det må jo være en vanvittig følelse etter at det var helsvart store deler av VM. Hun har levert et av sine aller, aller beste renn her. Det virker som hun har disponert dette rennet utrolig bra, sa NRK-kommentator Jann Post da Tandrevold passerte målstreken.

Ida Lien klarte seg også med ett bomskudd, men hun var 32 sekunder bak lagvenninnen i mål. Det endte likevel med en svært oppløftende 3.-plass bak Elvira Öberg.

– Jeg klarer ikke helt å fatte det. Jeg tror vi har trengt å komme hjem, koble av fra skiskytingen og slappe av. Gjøre andre ting, rett og slett, sa Lien, som også hadde et skuffende VM.

Maren Kirkeeide gjorde også et meget solid løp og noterer sin klart beste verdenscupplassering i karrieren. Hun er nummer tolv i mål idet 67 av 84 løpere har fullført.

Sjelden Kollen-suksess

Det gjenstår seks individuelle renn i verdenscupen etter fredagens Kollen-renn. Tandrevold ser ut til å styrke ledelsen til sammenlagttoer Justine Braisaz-Bouchet til 84 poeng.

For Fossum-løperen var superløpet i nasjonalarenaen sjelden vare. Hun har ikke pleid å lykkes i Holmenkollen.

– Jeg har egentlig aldri gått et godt skirenn her. Så kanskje var det på tide, smilte hun.

Tandrevold fortalte også litt om veien tilbake fra VM-skuffelse til suksess.

– Jeg har prøvd å logge av sosiale medier, skiskyting og alt som tar energi. Bare fokusere på de positive tingene – være med gode venner, familie, god mat og god søvn.