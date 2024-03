McGrath tok sesongens første pallplass – 11 strake for Marco Odermatt

Det var McGraths første plass på verdenscuppallen i vinter. Han lå på 7.-plass før finalen og endte til slutt 81 hundredels sekund bak vinnertiden.

For ellevte gang på rad vant Odermatt et storslalåmrenn i verdenscupen. Sist helg kom sveitseren seg opp i et tosifret antall da Henrik Kristoffersen ble slått med tolv hundredels sekund i California.

Fredag skilte det 14 hundredeler til sin landsmann Loïc Meillard.

Alexander Steen Olsen var nærmest Odermatt etter første omgang. Kjelsås-alpinisten imponerte i den amerikanske traseen og la seg kun tolv hundredeler bak ledertiden.

22-åringen har én verdenscupseier på CV-en hittil. Den kom i slalåm i Palisades Tahoe for litt over ett år siden, og fredag øynet han et håp om å kunne gjøre det virkelige store og bli mannen som brøt Odermatts vinnerrekke. Det viste seg å bli i overkant tøft og var i mål over sekunder bak.

