Skiforbundet og hoppkomiteen ber om ro rundt Forfang og utøverne

Landslagshopperne har med utøverrepresentant Johann André Forfang i spissen uttalt at de ønsker et nytt lederteam inn mot den kommende VM-sesongen. Sentralt har vært uttalelser om misnøye mot landslagssjef Alexander Stöckl.

Nå ber forbundsledelsen om at mediene ikke kontakter utøverne om den pågående saken.

– Vi ser at den totale belastningen er stor for mange involverte, og særlig for Johann Forfang som er utøvernes talsperson. Mange har de siste dagene opplevd et sterkt press fra mediene om å uttale seg eller gi opplysninger i saken. Johann har bedt oss understreke at utøverne ønsker å løse denne saken internt, og ber om at dette blir respektert, sier Stine Korsen, leder i hoppkomiteen.

I mandagens pressemelding heter det at «den store pågangen fra mediene, og også trykket i sosiale medier har lagt et stort press på utøverne, ansatte og tillitsvalgte, og er blitt en stor belastning, også for Johann Forfang».

– Johann og de andre utøverne ønsker å yte sitt beste i konkurranser fremover. Han ber om, og støttes av oss i, at alle som er opptatte av sportens beste nå bidrar til at vi kan håndtere denne saken internt og ikke gjennom mediene, sier generalsekretær Arne Baumann.

Preget Stöckl

Forbundet henstiller også allmennheten til å vurdere ordbruken knyttet til saken i sosiale medier.

«Til det beste for hoppsporten og alle involverte ber vi om respekt for utøvernes situasjon. Dette gjelder også for diskusjoner som pågår i sosiale medier, og vi oppfordrer deltakerne til å tenke på hvordan usaklig ordbruk og harde karakteristikker kan oppleves av alle involverte i saken», skriver forbundet mandag.

Saken rundt Stöckl og landslaget har rast de siste ukene. Fredag deltok landslagssjefen selv i NRKs Dagsnytt18-sending. Der fremsto han svært preget.

– Jeg er i utgangspunktet veldig motivert, men utfordringen for meg personlig er at dette går utover min helse. Jeg er ganske langt nede i kjelleren, så jeg tror jeg må ta vare på meg selv og familien min akkurat nå, for å sikre at jeg overlever, sa en lavmælt Stöckl.

Han ble videre spurt om han føler seg alene i situasjonen som har oppstått.

– Jeg føler meg ganske alene. Jeg har i hvert fall støtte fra trenerteamet og de ansatte, men ellers føler jeg meg veldig alene, sa landslagssjefen.

Angret uttalelse

I etterkant mer enn antydet utøverrepresentant Forfang i et NRK-intervju at Stöckl var på «en sympatirunde» i mediene. Siden har han angret den uttalelsen.

I mandagens melding understreker skiforbundet at det står fast ved sin tidligere uttalelse om saken. Den lød slik:

«Utøverne har i sitt brev gitt uttrykk for en misnøye som har pågått over tid, og oppstått lenge før den sittende Hoppkomiteen ble valgt. Vi må ha respekt for at utøverne har sine grunner til at de har opplevd at de måtte sende dette direkte til Hoppkomiteen. Utøverne er de viktigste for oss og de skal tas på alvor. Dette er ingen maktkamp, men en nødvendig endringsprosess. Utøverne har bedt om at vi håndtere denne saken internt og ikke gjennom media, det har vi stor respekt for og ønsker derfor ikke å kommentere ytterligere».

