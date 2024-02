Stöckl og Bråthen blir ikke med hopperne til Oberstdorf

Det bekrefter sportssjef Clas Brede Bråthen til TV 2.

– Det vil uansett være Alexander sin beslutning. Han er landslagstrener og jeg er sportssjef, så det er ikke sånn at noen andre enn oss bestemmer hvem som skal gjøre jobbene, sier Bråthen.

Landslagshopperne har med utøverrepresentant Johann Forfang i spissen uttalt at de ønsker et nytt lederteam inn mot den kommende VM-sesongen. Sentralt har vært uttalelser om misnøye mot trener Stöckl.

Treneren var ikke med hopperne til verdenscuprennene i Sapporo i helgen.

VG melder at heller ikke Bråthen reiser til Oberstdorf. Han har sagt opp sin stilling i Skiforbundet, men skal etter planen jobbe ut sesongen.

Mandag møttes hopperne og Stöckl på Gardermoen for å prate ut om uenighetene. De fant de ingen konklusjon for veien videre, men omtalte det som et «godt møte».

