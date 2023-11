Klæbo friskmeldt og klarert for verdenscupstart i Ruka

Som regjerende verdenscupvinner er Klæbo sikret plass i verdenscupen fram til jul. De neste ukene er han ikke avhengig av å kvalifisere seg gjennom resultater i skiløypa.

Klæbo er ikke en del av landslaget denne sesongen. Det betyr at han er avhengig av en representasjonsavtale med Norges Skiforbund for å stille i Ruka. Den signeres før rennene i Finland starter fredag.

Etter mye om og men i de siste månedene har Norges Skiforbund bekreftet at Klæbo kan få en slik avtale.

7. november ble det kjent at Klæbo hadde blitt koronasmittet under et høydeopphold i italienske Livigno. Den smitten gjorde at han måtte stå over den nasjonale langrennsåpningen på Beitostølen.

Emil Iversen står også utenfor langrennslandslaget, men skal gå renn i verdenscuppremieren. Trønderen fikk en flott start på sesongen med 2.-plass på lørdagens klassiske 10 kilometer på Beitostølen. Det samme distanse han skal gå i Ruka.

Didrik Tønseth, Sjur Røthe og Håvard Solås Taugbøl blir også å se i Finland. De mistet den nasjonale åpningshelgen på grunn av koronasmitte.

[ Emil Iversen med sterk sesongstart – «avskriver» seg selv til verdenscupstart ]