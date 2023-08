Aamodt jubler over lovet gigantstøtte til Narvik-VM: – Vil løfte norsk alpinsport

Det skriver Kultur- og likestillingsdepartementet i en pressemelding tirsdag.

– Et VM kan inspirere flere barn og under til å begynne med idrett og få kjenne på idrettsglede. Derfor vil vi i regjeringen selvsagt bidra til et eventuelt VM i alpint i Narvik, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) skal 4. juni 2024 avgjøre hvem som får mesterskapet. Dersom Narvik vinner fram, må regjeringen legge fram saken for Stortinget før et eventuelt tilskudd kan bli bevilget.

– Med denne støtten håper jeg at FIS kan se at et VM i Narvik er veien å gå. Det vil gi et unikt mesterskap, for det er utrolig flott der oppe. Det hadde vært gøy som en sterk alpinnasjon å arrangere et første VM i Norge, sier Narvik-styremedlem Kjetil André Aamodt til NTB.

– Sterk konkurranse

– Hva betyr støtten for deres søknad?

– Det gir mulighet til å oppgradere anlegget nok til å være konkurransedyktig. Det er bra for alpint og Narvik å få oppgradert anlegget. Det vil løfte norsk alpinsport og gi et veldig godt tilbud i nord, svarer alpinlegenden.

– Men det er sterk konkurranse. Det er ikke gitt at vi får mesterskapet, legger han til.

Andorra og Italia ønsker også å være arrangør for VM i 2029. Narvik søkte også om alpin-VM i 2027, men ble da slått av sveitsiske Crans Montana.

[ Alpin-VM glapp for Narvik: – Var nøkterne optimister ]

Sjette søknad

Det er sjette gang Norge søker om alpin-VM. Verdensmesterskapet i alpine grener har aldri foregått på norsk jord hvis man ser bort fra vinter-OL i 1952. Etter lekene i hovedstaden ble det bestemt at det også hadde status som et VM.

Hafjell og Kvitfjell har vært tidligere norske søkere uten å få gehør.

Narviks VM-styre ledes av Knut-Eirik Dybdal og har flere store profiler som Aamodt og Thor Hushovd med på laget. Daglig leder er Erik Plener.

[ Kjelsås-alpinist med flere NM-gull i Narvik ]