Lie og Mowinckel langt unna toppen i verdenscupfinalen i utfor

Lie kom til Soldeu som første norske kvinnelige alpinist med en utforseier på CV-en. Den tok hun på hjemmebane på Kvitfjell for halvannen uke siden.

Tirsdag ble det ikke full klaff på ny. Hun er 1,17 sekunder bak slovenske Ilka Stuhec, som leder etter at 16 løpere har vært utfor.

– Helt greit og midt på treet. Jeg følte jeg kjørte helt greit på ski, men man kunne ha «gønnet» litt mer, tror jeg, sa Lie til Viaplay.

De ti første lå innenfor et sekund før Stuhec satte en ny standard. Hun fikk følge av Sofia Goggia, som er 0,51 sekunder bak sloveneren. Lara Gut-Behrami innehar 3.-plassen.

Ragnhild Mowinckel har to 4.-plasser som best i utfor denne sesongen. Hun startet veldig godt, men fikk et slag på skien og mistet hele forspranget. Hun er på 11.-plass med 1,24 sekunder opp til Stuhec.

Italienske Goggia sto med fem seirer av åtte mulige i utfor før tirsdagens siste renn. De tre andre rennene har gitt to 2.-plasser og en utkjøring. Utforkula var med andre ord sikret før avslutningen.

Verdenscupfinalen i Soldeu fortsetter med super-G torsdag. Fredag er det parallellslalåm for blandede lag før teknikkrennene (storslalåm og slalåm) står for tur lørdag og søndag.

I super-G er Mowinckel på fjerdeplass sammenlagt og har mulighet til å vinne «kula» i den svært jevne disiplinen.

