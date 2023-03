Over 10.000 billetter solgt til Kollen-helgen

Daglig leder Stefan Marx opplyser til NTB det mandag var solgt over 10.000 billetter til helgens øvelser i langrenn, hopp og kombinert.

Marx forteller at det selges flere hundre billetter hver dag til den kommende verdenscuphelgen. Programmet starter torsdag 9. mars og vil avsluttes med det tradisjonelle hopprennet for menn søndag.

– Vi ser jo at det går veldig bra nå. Det er stor pågang på billetter nå etter VM, sier Marx.

Han forteller at arrangørene begynner å nærme seg billettallene fra før koronapandemien.

– Vi har bevisst valgt å holde billettprisene lave og ikke økt dem siden 2019, slik at flest mulig skal få være med på folkefesten, sier Marx.

– En stor del av billettene selger vi kanskje siste dagen og i kassa. Det er alltid veldig spesielt for Skifest og RawAir i motsetning til verdenscup skiskyting. Der selges veldig mange av billettene mye tidligere, men for nordisk er det det tradisjonelle. Man rusler opp hit og kjøper billetter og kommer inn. Siden vi har så god kapasitet, kan vi ikke si hva besøkstallene blir før lørdag morgen. Slik har det alltid vært her for den tradisjonelle Kollen-helgen, forklarer han.

[ Første kvinnefemmil i Kollen ]

Godt vær

Til den kommende helgen er det ventet kaldt og sol. Det får arrangørene til å smile.

– Man venter på at yr.no legger ut værmeldingen, og man bestemmer seg da. Vi gleder oss til at folk kommer opp hit og lager ordentlig folkefest, sier daglig leder.

Det pene været hjelper på billettsalget, men også på føret til konkurransen. Skisesongen har vært preget av mye mangel på snø og varmt vær, det vil ikke være tilfellet i Oslo.

– Tidligere denne sesongen, fra Europa, var det ofte TV-bilder av grønne enger og en hvit stripe som gikk gjennom, løypa. Vi har nå det her fantastiske vinterværet. Det er blå himmel, og alt er hvitt, det har vi veldig lyst til å vise fram, sier Marx.

Liker ikke når det blir for mye drikking

Det er også ventet store folkemengder utenfor festivalens område.

– Ja, vi liker jo at det er folkefest, og at det også er folkefest i marka, utenfor vårt område.

I årene før pandemien endte flere skifester i Kollen med kaos, fyll og ulykker. Dette har skapt mye kritikk og ytterligere forberedelser for arrangørene.

– Vi liker selvfølgelig ikke når det blir for mye drikking. Det er vanskelig for oss å anslå i forkant hvor mange mennesker som kommer, men vi har jevnlige møter i forkant med alle beredskapsetatene. Vi snakker med Ruter og med våre sikkerhetsselskaper, som har egne rutiner for å geleide folk trygt inn og ut av marka igjen.

– Å holde orden der oppe er noe vi jobber tett sammen med etatene om, legger han til.

Han forteller at det er også innført egne rusfrie soner inne på arenaen. Her er det satt opp et program med konserter og kjente personligheter. Dette er innført som et alternativt tilbud med trygge rammer for ungdommer.

---

Program for Holmenkollen skifestival:

Onsdag 8. mars:

* Kombinert kvinner hopp (provisorisk runde i Midtstubakken).

Torsdag 9. mars:

* Kombinert kvinner hopp 18.15 (Midtstubakken).

Fredag 10. mars:

* Kombinert menn hopp 13.00 (provisorisk runde i Midtstubakken).

* Hopp menn 17.00 (kvalifisering).

* Hopp kvinner 20.00 (kvalifisering).

Lørdag 11. mars:

* Kombinert menn hopp 09.30 (Midtstubakken).

* Langrenn 50 km menn fri teknikk 10.30 (fellesstart).

* Kombinert kvinner 13.30 (5 km).

* Kombinert menn 14.00 (10 km).

* Hopp menn 14.40.

* Hopp kvinner 18.00.

Søndag 12. mars:

* Kombinert menn hopp 09.00 (Holmenkollbakken).

* 50 km kvinner fri teknikk 10.15 (fellesstart).

* Hopp menn 11.30 Holmenkollbakken (kvalifisering).

* Hopp kvinner 13.00 Holmenkollbakken (kvalifisering).

* Kombinert menn 13.45 (10 km).

* Hopp kvinner 14.45 (Holmenkollbakken).

* Hopp menn 16.30 (Holmenkollbakken).

---