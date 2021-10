Slik blir Nents vintersportssatsing: – Tror folk har lært seg å trykke på fjernkontrollen

Nent (Nordic Entertainment Group) har tatt over rettighetene fra NRK for langrenn, hopp, kombinert, alpint, freeski og snowboard for de neste seks årene. I tillegg vil de to neste verdensmesterskapene i nordiske grener og alpint bli sendt i Nents univers.

Torsdag ble deres vinterstudio vist fram for pressen, og mange nye profiler ble vist fram. NRK er byttet ut med Viaplay – Nents strømmetjeneste. I tillegg vil det aller meste bli vist på TV 3 og Viasport på lineær TV.

– Jeg tror folk har lært seg å trykke på fjernkontrollen i større grad enn for 10-15 år siden. De finner fram når det er store ting som skjer. Vi merket det med håndballmesterskapene da det gikk fra TV 2 til TV 3, sier Kristian Oma til NTB.

Mer moderne

Han erkjenner likevel at det blir en utfordring å få med alle.

– Men NRKs grunnfjell – de kan sende nesten hva som helst og få 100.000 og av og til 200.000 seere. De må vi jobbe hardere for å få over. Det vil nok ta litt tid, men jeg håper vi kommer dit til slutt.

I det nye vinterstudioet vil folk der hjemme få se mye av det samme, men også noen nyvinninger.

– De vil merke at det er litt mer moderne i uttrykket. Vi har brukt masse penger på å utvikle studio og grafikk. Samtidig prøver vi å unngå at det blir helt «hightech». Vi vet at det er ganske mange eldre seere òg. Vi vil ha med oss alle, sier Oma.

I studio vil Julie Strømsvåg og Ørjan Bjørnstad bytte på å lede sendingene. Ekspertene er blant andre Kjetil André Aamodt, Niklas Dyrhaug, Marthe Kristoffersen og Åge Skinstad.

– Ta vare på arven

Oma har respekt for måten sportssendinger er blitt sendt på TV i Norge opp igjennom tiden.

– Vi må ta vare på arven som har vært der. Det er en del av det hele Norge er vokst opp med, sier han.

NRK og TV 2 deler rettighetene for verdenscuprennene i Sveits, Østerrike og Norge, mens OL i Beijing sendes på Discoverys plattformer.

Oma har tidligere anslått at omkring 70 prosent av vintersporten vil gå på Nents plattform denne vinteren. Og helt annerledes fra de andre rettighetshaverne vil de likevel ikke være.

– Vi har hentet Åge Skinstad for eksempel. Det er «stemmen av langrenn» som vil være der fortsatt. Vi skal ikke putte 20 «tiktokere» på lufta og tenke at en ny tid er her, for da bommer vi. Det blir litt nytt og litt etablert, forklarer han.

