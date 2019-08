Skadelige mengder kullos funnet i Salas blod etter styrt

Det kommer fram av rapporter fra Air Accident Investigation Branch (AAIB), som har gransket ulykken. Det skriver flere internasjonale medier onsdag.

21. januar styrtet flyet til Emiliano Sala og piloten David Ibbotson, som var på vei til Cardiff, der Sala hadde signert.

– Både familien og offentligheten ønsker å vite hvordan karbonmonoksid (kullos) kom seg inn i kabinen. Det er også viktig for framtidig flysikkerhet å finne ut mest mulig om dette, har Sala-familiens advokat Daniel Machover tidligere uttalt.

Både Sala og piloten var utsatt for farlige nivåer av kullos før flyet styrtet. Nivået på de to befant seg på 58 prosent, og et nivå på mer enn 50 prosent betraktes generelt som potensielt dødelig hos en vanlig person.

Liket til Ibbotson er ikke funnet, men ifølge AAIB er det også høyt sannsynlig at piloten fikk denne mengden kullsos i blodet.