Sist Vålerenga slo Sarpsborg 08 var Kjetil Rekdal hovedtrener

199 dager har gått siden forrige seriekamp i norsk Eliteserie. I dag begynner en historisk fotballsesong, som garantert vil bli husket i lang, lang tid. Hvor står et lag nesten 200 dager etter en tellende kamp? Hvor mye har statistikk å si?

For Vålerenga ser ikke statistikken mot kommende motstander bra ut. De har faktisk ikke slått Sarpsborg 08 siden 2016. Det var altså da Kjetil Rekdal fortsatt var i klubben, og det betyr at Ronny Deila aldri klarte å slå 08 som VIF-trener. På Sarpsborg stadion har Vålerenga tapt tre strake kamper uten å score mål. Da sarpingene har gjestet Intility Arena, har de fått med seg to seiere og to uavgjort. Mange husker åpningskampen i 2017, der 08 vant 2-1. Lagene møttes kun ti dager senere i cupen, og Sarpsborg vant igjen. 3-0 på Intility.

I tillegg til svak statistikk mot Sarpsborg, må vi ikke glemme at VIF står med én seier på de 16 siste tellende kampene i Eliteserien. Høsten 2019 var bekmørk, og laget manglet selvtillit. Derfor er det kanskje ikke så dumt med en helt ny trener, og en helt ny start.

Les også: Nå har Fagermo valgt elleveren til seriestart – sjekk hvem som starter

Det virker som Dag-Eilev Fagermo har fått en god start i klubben, selv om de offisielle kampene ikke begynner før i dag. Fagermo har i alle fall kommet til Vålerenga med en klar og tydelig filosofi, og det ser ut som han har med seg hele spillergruppa.

Les også: Trente jentelag som 16-åring. Slik ble Fagermo treneren som aldri har rykket ned.

Så får vi se om statistikken teller og har noe å si, eller om Fagermo får en drømmestart som VIF-trener. Én ting er i alle fall sikkert; 18:00 er vi endelig i gang med norsk fotball igjen. 20:30 starter det for Dag-Eilev Fagermo og Vålerenga borte i Sarpsborg.

Les også: VIF-kapteinen: – Vi er solide defensivt

Vålerenga – Sarpsborg 08 siden 2016:

2016:

Vålerenga – Sarpsborg 08 3-0

Sarpsborg 08 – Vålerenga 0-2

2017:

Sarpsborg 08 – Vålerenga 2-0

Vålerenga – Sarpsborg 08 1-2

Vålerenga – Sarpsborg 08 0-3 (Cup)

2018:

Sarpsborg 08 – Vålerenga 3-0

Vålerenga – Sarpsborg 08 0-0

2019:

Vålerenga – Sarpsborg 08 1-1

Sarpsborg 08 – Vålerenga 1-0