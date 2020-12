RESULTAT: 4-0

SLUTT! Tenk at vi skulle oppleve dette, a. Seriegull til Vålerenga på Intility!

91 min: Sherida Spitse fortjent kåra til banens beste i sin siste toppseriekamp. Som speaker sa det: "Hun vinner, kort og godt, gull".

88 min: Celin Bizet Ildhusøy setter den rett uttafor. Nå koser dem seg her ute.

Sherida Spitse løfter på Cubafoten. FOTO: Fredrik Hagen/NTB

83 min: "Vi er seriemestere" runger fra tribunen. Blir seinere bytta ut med "Øl og seriegull og Vålerenga"

82 min: MÅÅÅÅL Vålerenga! Catherine Bott med et kjemperaid fra backen, hun bare går og går, og til slutt skyter hu, utagbart for keeper. Samtidig blir Sigrid Heien Hansen bytta ut for Rikke Nygard.

80 min: Avaldsnes, som før denne runden faktisk hadde en ørliten sjanse til seriegull, får grisejuling i Bergen. De ligger under med 4-0 mot Sandviken.

78 min: Maruschka Waldus, reserve for korona-karantene-utestengte Ballisager Pedersen, har fanklubb!

71 min: Rosenborg leder nå med 2-0. Marit Clausen, Ajaras toppskårer-konkurrent er bytta ut. Så da er det bare Lyns Camilla Linberg som kan ta igjen.

68 min: Ajara Njoya, derimot, har nå vært aleine med keeper tre ganger i dag uten å score. Er det toppskårer-nervene som har slått henne ut?

63 min: MÅÅÅÅL Vålerenga! Cubafoten Celin Bizet Ildhushøy bryter, spiller til Ajara som bommer, og Celin setter returen i mål.

61 min: Corner Vålerenga. Bakstanga. Og Stefanovic nikker i stanga. Tror det er den fjerde ballen i stanga for Vålerenga.

59 min: Vålerengas supertalent Celin Ildhusøy Bizet kommer inn for Markussen.

57 min: Marie Markussen får seg en skikkelig smell i kneet i en duell, og blir liggende.

55 min: Toppskårertabellen ser forresten sånn ut: 1. Ajara Njoya VIF: 10 mål. 2: Camilla Linberg, Lyn og Marit Clausen, RBK: 9 mål. Ingern av de tre har så langt skåra i dag.

53 min: Vålerenga får frispark fra 18 meter! Sherida Spitse tar det. Men keeper er nede og redder skuddet.

52 min: Vålerenga har ballen og kommer til halvfarligheter. Men det viktigste nå er vel faktisk å ikke få en baklengs. Da kan det jo fort bli farlig.

48 min: Rosenborg har tatt ledelsen 1-0. Dermed har Vålerenga og RBK begge 38 poeng. Men Vålerenga har fortsatt fem (!) måls forsprang.

45 min: Da er vi i gang igjen. Hvis ikke noe katastrofalt skulle skje er Vålerenga seriemestre.

Pause. 2-0 her. 0-0 Mellom Klepp og RBK. Alt er fint på Oslo øst.

45 min: Ett minutt tillegg.

42 min: Arna-Bjørnar får overgang. Vålerenga-forsvarer Catherine Bott blir rundlurt, men gjør et avsindig 50-meters returløp og rydder opp igjen. Bra Bott!

40 min: Denne gangen gikk Sherida for innlegg. Men det blei ingenting.

39 min: Vålerenga får frispark fra nesten nøyaktig samme sted som der det ble 1-0 fra. Kan Sherida Spitse kopiere seg sjøl? Treneren til Arna-Bjørnar får gult kort for munnbruk.

35 min: Litt roligere nå. Vålerenga har mest ball og kommer til halvsjanser her og der. Tidvis mye fint spill altså.

26 min: Sigrid Heien Hansen med et ufattelig dribleraid rett utafor 16-metern. Skyter fra omtrent 16 og den går i tverliggeren og ned, bare centimetre utafor. Ajara er på returen, men skyter rett i fanget på keeper. Større sjanser går det ikke an å få!

25 min: Mulig Ajara får oppdateringer på den tabellen, altså. Hu er gira på mål og skyter fra 25 meter. Høyt over.

21 min: En ekstrakamp i dag er jo toppskårerkampen. Akkurat nå leder Vålerengas Ajara Njoya med 10 mål. Men to spillere har ni. Så hvis Oslos stolthet først har bestemt seg for å kverke Arna-Bjørnar utpå her, og gjøre gullkampen uspennende, så kan vi alltids følge med på toppskårertabellen i stedet.

18 min: Der får Arna-Bjørnar igjen en kjempesjanse. Heldigvis for Vålerenga kan får dem ikke ballen på mål denne gangen heller. Nå må altså Rosenborg vinne med seks mål for å få gull. Det er fortsatt 0-0 i Rosenborg-kampen.

16 min: MÅÅÅL Vålerenga! Igjen! Corner til bakstanga hvor midtstopper Sigurdardottir nikker perfekt tilbake. Nå skal det bli vanskelig å være Rosenborg! Ha!

14 min: Glimrende gjennomspill på høyresida til Vålerenga. Ender med et perfekt innlegg til Sigrid Heien Hansen som er aleine foran mål og nikker i tverliggeren. Så nær!

10 min: Shortsen til Thea Bjelde revner! Alt går i dass for Bergen i dag.

8 min: Men der er Arna-Bjørnar aleine med keeper. Oj! Vålerenga slapp med skrekken, da.

7 min: Det er bare ett lag på banen. Arna-Bjørnar har knapt hatt to pasninger på rad så langt i kampen.

3 min: MÅÅÅÅÅL VÅLERENGA! Frispark fra 30 meter eller noe. Sherida Spitse skyter hardt og lavt til høyre for Arna-Bjørnars keeper. Vålerenga er seriemestre hvis ingenting annet skjer på 87 minutter!

2 min: Vålerenga starter med to fine baller ut på vingene, en på hver side. Blir ikke noe ut av noen av delene, men fint likkavæl.

13.00: Og der er kampen i gang. 90 minutter, nå. Så veit vi om det blir gullfest eller ikke! Ajara tar avspark for Vålerenga.

12.55: Vålerenga stiller som vanlig med Jalen Tompkins i mål.

I forsvaret spiller Catherin Bott, Andrine Tomter, Maruschka Waldus og Ingibjörg Sigurdardottir. Stine Ballisager Pedersen er ute med karantene, sammen med sine danske lagvenninner Rikke Madsen og Janni Thomsen.

På midtbanen har vi dermed Sigrid Heien Hansen, Sherida Spitse, Synne Jensen og Dejana Stefanovic.

Og i angrep, hvis lagoppsettet vi har fått utdelt er riktig, spiller Ajara Njoya og Marie Dølvik Markussen.

(Men mest sannsynlig er det vel 443 som vanlig, og at Marie Markussen og Synne Jensen er vinger)

12.52: Vålerenga Kjerke runger fra fulle (altså 200) tribuner, og tom bane. Vålerenga-spillerne har fått seg sin siste slurk med XL1 eller no.

12.40: Situasjonen er som følger: Vålerenga må vinne i dag for å bli seriemestre. I tillegg må Rosenborg, som spiller mot Klepp, ikke vinne med fire mål mer enn Vålerenga. Skjønner? Hvis Vålerenga vinner 1-0 og Rosenborg vinner 5-0 blir det sølv på Vålerenga. Alt bedre enn det (for Vålerengas del) blir gull. Hvis Vålerenga taper eller spiller uavgjort kan man mest sannsynlig glemme gull, og sannsynligvis sølv også.

12.33: I de indre gemakker på Intility fant jeg en taktikktavle, og kan dermed allerede nå avsløre kamp-planen til Vålerenga-trener Jack Majgaard Jensen.

12.30: Hei og velkommen til Dagsavisens liveblogg fra avslutningskampen i Toppserien i år. Undertegnede, Aslak Borgersrud, er sjølsagt på plass på Intility for å følge med på det som veldig fort kan bli et drama for historiebøkene. Det kan bli Vålerengas første seriegull noensinne. Og det kan bli fadese og bronse.

Enn så lenge er kunstgresset grønt og siste oppvarming nogen lunde ferdig: