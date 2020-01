Ronny Deila kom til Vålerenga før 2017-sesongen, og signerte altså nylig en ny kontrakt ut de to neste sesongene. Nå melder Eurosport at han likevel er aktuell som ny trener for MLS-klubben New York City i USA.

– Som vanlig bidrar vi ikke til spekulasjoner hverken når det gjelder spillerlogistikk eller trenerspørsmål, sier daglig leder i Vålerenga, Erik Espeseth, til Eurosport.

New York City FC er en del av City Football Group der Manchester City er den desidert største klubben, og tidligere har norske spillere som Mikkel Diskerud, Jo Inge Berget og Eirik Holmen Johansen spilt der. Patrick Vieira har vært trener i flere år før han ga seg i 2018. Da tok spanske Domenec Torrent over, men han fikk bare ett år i sjefsstolen.

Også TV2 hevder at Ronny Deila skal være en het kandidat til å ta over den ledige jobben som hovedtrener for klubben som først så dagens lys tilbake i 2013. Dette på grunn av hans link til City Football Group fra tiden Deila trente Strømsgodset, som har vært en av samarbeidsklubbene til Manchester City.

Det var Will Forbes gjennom den amerikanske twitterkontoen @TransfersMLS som første skrev om Deila-ansettelsen, og han meldte at Deila er toppkandidaten til å overta som manager for New York City FC.

– Fredag ettermiddag får TV 2 bekreftet at disse opplysningene stemmer. Overgangen er ikke i boks, men det skal være et ønske om å få avtalen i stand, skriver TV2.

Breaking news: a source from Norway has told me Ronny Deila is the top candidate to be the next manager of #NYCFC he currently manages Vålerenga and Celtic before that. pic.twitter.com/xacAcuLH47 — Will Forbes (@TransfersMLS) January 3, 2020

