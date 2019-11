Mats Møller Dæhli og landslaget forbereder seg til fredagens kamp mot Færøyene i EM-kvalifiseringen. Norge har fortsatt en teoretisk sjanse til å bli nummer to i sin gruppe og sikre EM-plass allerede i høst, men det forutsetter masse hjelp i andre kamper. Det grundige nettstedet football-rankings.com anslår Norges sjanse for å bli gruppetoer til 0,29 prosent, mot 89,69 prosent for Sverige og 10,02 for Romania. Dermed virker EM-sjansen størst via «kjøkkenveien» i nasjonsligaen. Foto: Vidar Ruud/NTB scanpix