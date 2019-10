Ifølge avisen skal dette offentliggjøres på en pressekonferanse kl. 13 onsdag. Kippe har vært på banen i 15 av LSKs seriekamper denne sesongen.

Kippe har tatt trenerutdanning parallelt med spillerkarrien, og han skal nå bli toppspillerutvikler i LSK fra og med neste sesong, skriver Romerikes Blad.

Forsvarsspilleren er den eldste som har spilt A-lagsfotball for LSK i en alder av 41 år 276 dager.

Kippe kom til Lillestrøm i 1997 og har spilt 440 kamper for klubben. Kippe ble kjøpt av Liverpool i 1998, men han fikk bare to ligacupkamper der. Han var også utlånt til Stoke i to perioder.

Kippe kom tilbake til norsk fotball fra og med 2002-sesongen. Han fikk åtte A-landskamper for Norge.

LSK møter Vålerenga i serien lørdag.