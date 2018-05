Ny smell for hockeygutta: 3-9 for USA

Sport

Av Adrian Richvoldsen

Kvartfinalehåpet ble slukket med 0-3-tap mot vertsnasjonen Danmark fredag, og søndag fikk Petter Thoresen virkelig kjørt seg mot det amerikanske laget.

Tapet gjør at Norge er avhengig av poeng mot Sør-Korea mandag for å unngå nedrykk.

Søndag ble Norge nok en gang straffet i undertall. Chicago Blackhawks-stjernen Patrick Kane sendte USA i føringen i powerplay etter åtte minutter av første periode, før samme mann la på til 2-0 fire minutter senere, også det i overtall.

Etterlengtet Norge-scoring

Charlie McAvoys scoring like før periodeslutt i den første perioden gjorde at utgangspunktet til Norge var svært vanskelig før de to siste periodene, og USA ga seg ikke med tre mål.

I overtall la Dylan Larkin på til 4-0 kun minuttet ut i midtperioden, før Kristian Forsberg reduserte til 1-4 like etter.

Scoringen var for øvrig Norges første på over 11 perioder etter 0-7-tap mot Finland, 0-5-tap mot Canada og 0-3-tap mot Danmark i de tre foregående kampene.

Olimb-scoringer

USA kom imidlertid tilbake i midtperioden, og Alec Martinez økte til 5-1, før scoringer fra Anders Lee og Cam Atkinson sørget for at det sto 7-1 før den siste perioden.

Colin Whites 8-1-scoring innledningsvis i den tredje perioden gjorde at resultatet begynte å bli svært så stygt, men Norge hevet seg mot slutten.

Ken André Olimb reduserte til 2-8 etter 47 minutter, før bror Mathis Olimb satte inn 3-8 kun minuttet etter.

På tampen satte Neal Pionk inn 9-3 for USA.

Tapet gjør at Norge fortsatt har kun Sør-Korea bak seg på tabellen i gruppe B. (NTB)

KAMPFAKTA