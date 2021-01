Av Sjur Natvig

Dermed går United til søndagens storkamp mot Liverpool med tre poengs forsprang på tittelforsvareren, med like mange spilte kamper. Det er første gang siden august 2018 at United topper tabellen i Premier League.

- Det er viktigere å lede tabellen i mai enn i januar, sa en nøktern Ole Gunnar Solskjær etter kampslutt.

Men han ser fram til toppoppgjøret på Anfield søndag.

Etter en frustrerende første omgang med flere VAR-avgjørelser som ikke gikk Uniteds vei, og der TV-kameraene til slutt plukket opp noen stygge gloser fra Solskjærs munn, kom gjennombruddet i det 71. minutt. Etter at United vant et par dueller spilte Bruno Fernandes fram Marcus Rashford på høyresiden. Hans innlegg fant Pogba, som slo til på volley.

Franskmannens utsidetreff fra like utenfor 16-meterstreken sneiet beinet til Burnley-forsvarer Matt Lowton slik at ballen gikk mellom beina på en utmanøvrert keeper Nick Pope.

Burnley satte inn en spurt og var nær utligning ved Matej Vydra og James Tarkowski i sluttminuttene. United levde også farlig da Harry Maguire gikk opp i en hodeduell med armene i været, men etter VAR-sjekk ble det avgjort at det ikke var straffe.

VAR-drama

VAR ble koblet inn gang på gang i hengekampen på Turf Moor. Det var stor dramatikk etter en halv time, da videotitting skulle avgjøre om Burnley-spiller Robbie Brady skulle utvises. I stedet fikk Burnley frispark i angrepssonen og United-spiller Luke Shaw gult kort.

Brady felte Edinson Cavani rett utenfor 16-meteren og fikk gult kort. Dommer Rob Friend fikk beskjed på øret om at det skulle sjekkes om forseelsen kvalifiserte til rødt. Imidlertid hadde Burnley ropt på frispark da Shaw stoppet Johann Gudmundsson i motsatt ende av banen og banet vei for kontringen.

Det endte med gult til Shaw, og dermed slapp Brady også det gule.

Annullering

Noen minutter senere knuste Harry Maguire hjemmespiller Erik Pieters i lufta ved lengste stolpe og nikket ballen i en bue over keeper og i mål. Han fikk bare juble noen sekunder for det han trodde var ledermålet. Han ble straffet for å ha trykket ned Pieters i duellen, en avgjørelse som ble flittig diskutert på sosiale medier.

Solskjær var lite fornøyd ved sidelinja, og Maguire gikk i diskusjon med dommeren etter halvtidssignalet. Da hadde Pope nettopp glimrende reddet Anthony Martials avslutning med kurs for krysset.

- Det var ikke i nærheten av noe frispark, sa Ole Gunnar Solskjær til TV2 etter kampen.

United var det beste laget i den andre omgangen, og laget hadde noen gode sjanser til å gjøre seiersmarginen større. Ett mål var nok til å sende United til storkampen på Anfield med tre poengs luke på tabelltopp.

Premier League menn tirsdag, 1. og 18. runde:

Burnley – Manchester United 0-1 (0-0)

Mål: 0-1 Paul Pogba (71).

Gult kort: Ashley Westwood, Burnley, Luke Shaw, Bruno Fernandes, Manchester U.

Burnley (4-4-2): Nick Pope – Matthew Lowton, James Tarkowski, Ben Mee, Erik Pieters – Robbie Brady (Dwight McNeil fra 65.), Josh Brownhill, Ashley Westwood, Jóhann Berg Gudmundsson – Chris Wood (Matej Vydra fra 81.), Ashley Barnes (Jay Rodriguez fra 87.).

Manchester U. (4-2-3-1): David de Gea – Aaron Wan-Bissaka, Eric Bailly, Harry Maguire, Luke Shaw – Nemanja Matic, Paul Pogba – Marcus Rashford (Mason Greenwood fra 80.), Bruno Fernandes (Scott McTominay fra 89.), Anthony Martial (Axel Tuanzebe fra 90.) – Édinson Cavani.

Spilles onsdag (16. og 18. runde): Manchester City – Brighton, Tottenham – Fulham.

Spilles torsdag (18. runde): Arsenal – Crystal Palace.