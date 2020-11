Liverpools nye målmaskin avgjorde igjen

Seieren betyr at Jürgen Klopps menn klatrer opp på 2.-plass, à poeng med serieleder Tottenham. Et klønete selvmål av Jonny Evans og et vakkert hodestøt fra Jota ga rødtrøyene ledelsen til pause, før Roberto Firmino fastsatte resultatet til 3-0 like før full tid.

– Jeg er veldig stolt. Jeg vil bare hjelpe laget, men når slike ting skjer føler jeg meg stolt. Nå vil jeg bare fortsette, sa Diogo Jota til Sky Sports.

Det var mer enn nok til å beseire Leicester, som aldri var i nærheten av å utfordre de regjerende Premier League-mesterne på Anfield.

Brendan Rodgers, som ledet Liverpool mellom 2012 og 2015, har hatt stor suksess med Leicester siden han tok over i februar 2019. Denne sesongen har de vunnet seks kamper, hvorpå tre strake før søndagens tap for Merseyside-klubben. Med seier ville Leicester inntatt tabelltoppen.

Etter tapet ligger «The Foxes» på 4.-plass med 18 poeng, to foran Southampton.

Intens åpning

Allerede etter fire minutter ropte Leicester på straffe da Joël Matip kom borti ballen med hånden, men etter en rask VAR-sjekk vinket dommer Chris Kavanagh spillet videre.

I stedet var det Liverpool som skulle ta ledelsen. James Milners corner ble styrt i nettet av Leicester-forsvarer Jonny Evans på klønete vis. Sadio Mané satte den tidligere Manchester United-stopperen under press, men midtstopperen må likevel ta selvmålet på sin egen kappe.

Like etter lå ballen i nettet igjen, men denne gang mente dommer Kavanagh at behandlingen av Kasper Schmeichel i Leicester-buret var i overkant røff.

Leicester yppet seg ved noen anledninger, men Liverpool viste hvor effektive de er da nykommeren Diogo Jota headet inn sitt fjerde strake mål på Anfield etter strålende forarbeid av Andy Robertson.

Foldede hender

Allerede skadeplagede Liverpool måtte se Naby Keïta forlate banen ti minutter ut i 2. omgang.

Ikke lenge etter fikk vertene en enorm sjanse til å øke ledelsen ytterligere da Jonny Evans holdt på å klarere inn sitt andre selvmål for kvelden, men nordiren slapp med skrekken.

Jamie Vardy var nære på å redusere midtveis i omgangen, men en god Alisson i Liverpool-buret holdt stjernespissen unna sin niende scoring for sesongen.

Liverpool-supportene ba nok til høyere makter da Jota ble liggende etter en hard duell drøye 20 minutter før slutt, men portugiseren kom seg på beina igjen.

Sjansekanonade

Det var smått utrolig at Liverpool ikke gikk opp til 3-0 da både Firmino og Mané satte ballen i aluminiumet med sekunders mellomrom med et kvarter igjen å spille.

Men scouserne skulle få sitt tredje. Like før slutt steg Roberto Firmino til værs på Milners corner og stanget inn kveldens tredje for hjemmelaget.

Nå venter italienske Atalanta i Mesterligaen for Liverpool, før turen går til sørkysten og ny Premier League-kamp mot Brighton kommende helg. Leicester reiser til Portugal for deres møte med Braga i Europaligaen, før de tar imot bunnlaget Fulham på eget gress mandag om ni dager.

KAMPFAKTA

Liverpool – Leicester 3-0 (2-0)

Mål: 1-0 Jonny Evans (selvmål 21), 2-0 Diogo Jota (41), 3-0 Roberto Firmino (86).

Dommer: Chris Kavanagh.

Gult kort: James Justin, Nampalys Mendy, Leicester.

Liverpool (4-3-3): Alisson – James Milner, Fabinho, Joël Matip, Andy Robertson – Curtis Jones, Georginio Wijnaldum, Naby Keïta (Neco Williams fra 54.) – Diogo Jota (Divock Origi fra 89.), Roberto Firmino, Sadio Mané (Takumi Minamino fra 89.).

Leicester (3-4-2-1): Kasper Schmeichel – Wesley Fofana, Jonny Evans, Christian Fuchs (Cengiz Ünder fra 63.) – Marc Albrighton, Youri Tielemans, Nampalys Mendy, James Justin – Harvey Barnes (Dennis Praet fra 63.), James Maddison – Jamie Vardy.

Engelsk Premier League fotball menn søndag, 9. runde:

Fulham – Everton 2-3, Sheffield U. – West Ham 0-1, Leeds – Arsenal 0-0, Liverpool – Leicester 3-0.

Spilt lørdag: Newcastle – Chelsea 0-2 , Aston Villa – Brighton 1-2 , Tottenham – Manchester C. 2-0 , Manchester U. – West Bromwich 1-0 .

Spilles mandag: Burnley – Crystal Palace, Wolverhampton – Southampton.