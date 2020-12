Liverpool med målfest i London: Sju scoringer

To mål og en målgivende av Roberto Firmino inspirerte gjestene til seier. Det betyr at Liverpool legger press på Tottenham før de liljehvites kamp mot Leicester søndag. José Mourinhos menn ligger seks poeng bak den regjerende seriemesteren.

Takumi Minamino var den store overraskelsen da lagene ble offentliggjort før kampstart. Japaneren startet på bekostning av Liverpools kanskje største stjerne, Mohamed Salah, men angrepsspilleren brukte ikke lang tid på å gjøre seg tilliten verdig.

Drømmestart

For allerede etter tre minutter banket han Liverpool i ledelsen fra rundt ti meter. Roberto Firmino startet sin festkveld med å assistere Sadio Mané da senegaleseren økte til 2-0 etter 35 minutter spilt.

Og like før pause var det Firminos tur til å sette ballen i nota. Et herlig Liverpool-angrep kulminerte i at Andy Robertsen fant brasilianeren med et glitrende innlegg, og 29-åringen fulgte opp med å bredside inn sitt fjerde ligamål for sesongen på elegant vis. Senere skulle han få sitt femte.

Festen fortsatte

Om Crystal Palace fortsatt hadde håp om poeng da lagene gikk til pause, ble det knust da Jordan Henderson curlet inn bortelagets fjerde for dagen fem minutter ut i annenomgangen.

Drøye kvarteret senere var Firmino på farten igjen. Liverpools nummer 9 satte inn 5-0 med en frekk «chipp» over Vicente Guaita i Palace-buret etter assist av innbytter Salah.

Salahs hevn

Men så tok egypteren saken i egne hender. I etterkant av en corner stanget han inn gjestenes sjette fra fem meter.

Og som om det ikke var nok, sørget han like godt for å gjøre ydmykelsen komplett med et kremmerhus av en scoring tre minutter etter.

Dermed ble det 0-7 på lystavla. Seieren var ligalederens første på fremmed gress siden de slo Chelsea på Stamford Bridge i august.

Liverpools neste kamp er mot West Bromwich 27. desember. Palace møter Aston Villa borte på 2. juledag.

Premier League menn lørdag, 14. runde:

Crystal Palace – Liverpool 0-7 (0-3)

Mål: 0-1 Takumi Minamino (3), 0-2 Sadio Mané (35), 0-3 Roberto Firmino (44), 0-4 Jordan Henderson (52), 0-5 Firmino (68), 0-6 Mohamed Salah (81), 0-7 Salah (84).

Dommer: Jonathan Moss.

Gult kort: Nathaniel Clyne, Crystal Palace.

Crystal Palace (4-4-2): Vicente Guaita – Nathaniel Clyne, Cheikhou Kouyaté (James Tomkins fra 63.), Gary Cahill, Patrick van Aanholt – Jeff Schlupp, Luka Milivojevic, James McArthur (Jairo Riedewald fra 75.), Eberechi Eze (Michy Batshuayi fra 69.) – Wilfried Zaha, Jordan Ayew.

Liverpool (4-3-3): Alisson – Trent Alexander-Arnold, Joël Matip, Fabinho, Andy Robertson – Naby Keïta, Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum (Curtis Jones fra 69.) – Sadio Mané (Mohamed Salah fra 57.), Roberto Firmino (Alex Oxlade-Chamberlain fra 75.), Takumi Minamino.

Senere kampstart: Southampton – Manchester City (16.00), Everton – Arsenal (18.30), Newcastle – Fulham (21.00).