STILLING: 0-0

KAMPSTART: 18.00

SISTE OPPDATERINGER KOMMER ØVERST

19 min: Første nestensjanse til Vålerenga! Bjørdal 2 (Henrik, altså), med fin, flat ball inn mot Sahraoui. Blir såvidt avverga til corner. Den blir selvfølgelig avblåst for imaginært angrep på keeper.

15 min: Corner til Rosenborg. Klaesson bokser fint unna, men Rosenborg holder grepet, altså. De har god tid og god plass utpå her. Hjemmelaget eier ikke akkurat ballen nå.

11 min: Ørn Kjartansson takler Per Ciljan Skjelbred bakfra når han ikke følger med. Digg å vise hvilken eks-utenlandsproff som er tøffest utpå her.

10 min: I dag var det mulig for sesongkorthavere å trygle litt ekstra om plass på tribunen. Resultatet ser ut til å være et litt mer ivrig hjemmepublikum enn når det har vært helt tilfeldig. I hvert fall er det mange som står oppreist. Noe må man trøste seg med!

7 min: Erlend Reitan bruker strake armer mot Osame Sahraoui for å skjerme en ålreit lang ball fra Ivan over dødlinja. Dommeren ser ut til å synes det er supert.

4 min: Jepp. Der setter Sam Adekugbe seg ned, mens Felix Horn Myhre tar på seg drakta.

3 min: Innlegget ble farlig, men klarert. Det neste innlegget ble til en kjempesjanse, men klarert. Og Sam signaliserer at han må ut. Wow. Det er en jævlig dårlig start.

2 min: Rosenborg har ballen fra start, og sender en lang krossball som Sam Adekugbe bryter perfekt og vinner klokkeklart på huet. Av en eller annen mystisk grunn blir det frispark til bortelaget.

18.00: Og der er kampen i gang. Det er som vanlig bare 200 tilskuere, men om det kan si noe om interessen er i hvert fall pressebenken stappfull. Har ikke vært så mange journalister her i hele år. Sikkert freeloaders, hele gjengen. På seg selv kjenner man andre.

17.58: Blomsterutdeling før kampstart: 100 kamper med Vålerenga: Grattis til Ivan Näsberg, måtte det bli firesifra!

17.36: Tabellsituasjonen er som følger: Vålerenga har 48 poeng og RBK har 45. RBK har en kamp mindre spilt, men hengekampen er mot Molde. Så det er ikke tre bænkers poeng. Seier til hjemmelaget i dag, så har man alt man trenger for å safe inn bronsa Men begge laga er i litt dårlig form, ass. Får bare håpe trønderformen er dårligere enn Vålengformen.

17.33: Dag-Eilev Akerhaugen Fagermo har gjort to små endringer i laget siden det nokså misslykka besøket i Bærum på onsdag. Aron Dønnum er tilbake på høyrekanten, og Bård Finne er plassert tilbake på benken. I tillegg er Herolind Shala tilbake, mens Matti Vilhjalmsson er benka igjen.

Eneste nesten-nykommer er dermed Johan Lædre Bjørdal, som for andre kamp på rad har plassert Jonatan Tollås Nation på benken. Det låt liksom fornuftig på onsdag, siden Tollås´ helsetilstand kanskje har vært en ålreit grunn til å bare gi han én kamp i uka. Men nå, da? Det er rart å se Tollås på benken, i hvert fall rett etter at det har kommi ut at han ikke har takka ja til forlengelse av kontrakten sin. Han ville visstnok ha en lengre kontrakt, og VIF ville bare gi han en sesong. Så det er jo bittelitt ubehagelig. Altså, dette laget trenger Tollås!

17.30: Velkommen til Intility! I dag skal det avgjøres. Jokke eller Brøndbo. Snurrebart eller nærkisknekk. Sankt Hallvard eller Ivar Koteng. Tagging eller skinnvest. Vaterlands bru eller Nidarosdomen. Og Ivan Näsberg eller Pål Helland.

Jepp. Serien blir ikke ferdig i dag. Men bronsa, den kan fort være praktisk talt utdelt rundt kvart på åtte i kveld. Da veit vi om trønderne skal vise at de enda en gang trekker det lengste strået når bronseskjeene skal deles ut. Eller hvordan det nå blir. Språklige bilder er vanskelige ass.

Uansett. Hold deg på denne plassen hvis du ukrenka kan tåle ubarmhjertig nedrakking av midt-Norges nest fæleste maktfaktor. Her skal det liveblogges i høyt tempo og nokså fritt for uavhengighet og nøytralitet.