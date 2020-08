Lagerbäck om Ødegaard: – Ikke bekymret for lite spilletid

Det sa landslagssjefen da han torsdag holdt digital pressekonferanse for å informere om høstens landskamper samt hvordan covid-19 påvirker samlingene for spillere, støtteapparat og medier.

Onsdag ble det klart at Ødegaard vender tilbake til Real Madrid etter ett år på utlån i Real Sociedad.

– Det viktigste er at han føler at det er OK og bra for egen del. Det tror jeg at det gjør, selv om han hadde tenkt å være ett år til i Real Sociedad, sa Lagerbäck.

– Sett fra landslagets ståsted ser jeg ingen stor forskjell. Er det noen forskjell, er det positivt. Han kommer til et enda bedre miljø når det kommer til kvalitet på spillere og trening. En enda større klubb. Det tror jeg er positivt for hans del, tilføyde svensken.

Tror på tillit

Deretter adresserte han spørsmålet om drammenseren får nok spilletid.

– De får et veldig intensivt kampprogram, og med hans kvaliteter er i hvert fall ikke jeg bekymret for at han ikke skal få nok spilletid, sa landslagssjefen.

Ødegaard har den siste tiden slitt med et vondt kne.

– Når det gjelder hans kne, vil jeg ikke uttale meg om det. Jeg er ingen ekspert, og dette med skader kan være litt følsomt. Så lenge de er i klubb, er det de som skal svare på det, sa Lagerbäck.

– Det lille jeg har hørt tyder på at ting går i riktig retning. Så mye våger man å si som lekmann, tilføyde han.

Norge spiller to kamper i september og møter så Serbia i EM-omspill 8. oktober i Oslo.