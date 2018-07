Sport

Frankrikes landslagssjef Didier Deschamps er inne i den eksklusive klubben. Sammen med Franz Beckenbauer og Mario Zagallo er han den eneste i verden som har vunnet VM-gull både som spiller og trener.

Bingo-finale

Men før han kom så langt fikk han se en forestilling som var like uforutsigbar som Kevian Mbappes rykk.

Selvmål etter et frispark som ikke skulle vært dømt.

Straffespark etter en omstridt VAR-inngripen.

En keepertabbe som er historisk på VM-nivå.

Og en kamp der det tapende laget førte kampen og sjarmerte alle nøytrale tilskuere.

Kroatia levde i drømmen, men tapte for realitetene: Eller med andre ord: Frankrike.

Omstridt hands

For fotballen er det bare å angripe regel 12 og finne ut av det store spørsmålet etter denne finalen.

Hva er hands?

Dommer Néstor Pitana dømte opprinnelig ikke straffe da Ivan Perisic traff ballen med hånda, men korrigerte avgjørelsen etter at VAR grep inn.

Da skjeller mange ut systemet VAR, men det er praktiseringen av hands-regelen som er problemet. Og tolkningen er det faglig uenighet om.

Faglig uenighet

Selv blant rutinerte dommere på sosiale medier i går var det fascinerende uenighet. Og skråsikkerheten fra dem som mente de hadde rett, svekket seg etter hver reprise de så.

Hvis Pitana hadde ment det var en bagatell, hadde han holdt fast på sin avgjørelse. For det er fortsatt dommeren som dømmer.

Men for Kroatia var det usedvanlig surt etter at Antoine Griezmann hadde fått et frispark som aldri skulle vært dømt. Men VAR kan ikke blande seg i alt.

Fransk kvalitet

Da toppet det uflaksen at frisparket også førte til selvmål da Mario Mandzukic stusset ballen bakover.

Først etter 52 minutter kom Mbappes første rykk.

Da timen var spilt steg Paul Pogba fram. Pasningen hans til Mbappe var en av finalens vakreste øyeblikk og selv banket han inn 3–1 scoringen.

Frankrike viste spisskompetansen i små, men avgjørende øyeblikk.

Men så leverte keeper Hugo Lloris en keepertabbe av første klasse da han lot Mandzukic få score i mostandermålet også.

Frankrike hadde det mest flekulturelle laget i hele VM. Og i Mbappe fikk de den første tenåring i en VM-finale siden Peles dager.

Levde i drømmen

Frankrike er en verdig mester i den mest målrike finalen siden 1958. Og Frankrike vant VM uten at lagets enslige spiss Antione Giroud scoret et eneste mål.

For Kroatia strømmet sympatierklæringene inn. De kunne blitt historiens minste nasjon med VM-gull siden Uruguay i 1930. Og var lenge best.

Men da Frankrike hadde scoret fire mål på sine fem første sjanser, skjønte man at effektivitetens mestere sto igjen med VM-trofeet foran demonstrantene fra «Pussy Riots» som stormet banen foran Vladimir Putin på gamle Lenin stadion.

KAMPFAKTA

VM-sluttspillet fotball menn i Russland søndag, finale i Moskva:

Frankrike – Kroatia 4-2 (2-1)

Luzjniki stadion, 78.011 tilskuere

Mål: 1-0 Mario Mandzukic (selvmål 18), 1-1 Ivan Perisic (29), 2-1 Antoine Griezmann (str. 38), 3-1 Paul Pogba (59), 4-1 Kylian Mbappé (65), 4-2 Mandzukic (69).

Dommer: Néstor Pitana, Argentina.

Gult kort: N'Golo Kanté (28), Lucas Hernandez (41), Frankrike, Sime Vrsaljko (90+2), Kroatia.

Lagene:

Frankrike (4-2-3-1): Hugo Lloris – Benjamin Pavard., Raphaël Varane, Samuel Umtiti, Lucas Hernandez – Paul Pogba, N'Golo Kanté (Steven N'Zonzi fra 55.) – Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Blaise Matuidi (Corentin Tolisso fra 73.) – Olivier Giroud (Nabil Fekir fra 81.).

Kroatia (4-1-4-1): Danijel Subasic – Sime Vrsaljko, Dejan Lovren, Domagoj Vida, Ivan Strinic (Marko Pjaca fra 82.) – Marcelo Brozovic – Ante Rebic (Andrej Kramaric fra 71.), Luka Modric, Ivan Rakitic, Ivan Perisic – Mario Mandzukic.

Her er alle VM-vinnerne:

* 2018: Frankrike

* 2014: Tyskland

* 2010: Spania

* 2006: Italia

* 2002: Brasil

* 1998: Frankrike

* 1994: Brasil

* 1990: Vest-Tyskland

* 1986: Argentina

* 1982: Italia

* 1978: Argentina

* 1974: Vest-Tyskland

* 1970: Brasil

* 1966: England

* 1962: Brasil

* 1958: Brasil

* 1954: Vest-Tyskland

* 1950: Uruguay

* 1938: Italia

* 1934: Italia

* 1930: Uruguay.

DE TI SISTE VM-FINALENE

* 2018: Frankrike – Kroatia 4-2

* 2014: Tyskland – Argentina 1-0 e.o.

* 2010: Spania – Nederland 1-0 e.o.

* 2006: Italia – Frankrike 1-1 e.o., 5-3 på straffer

* 2002: Brasil – Tyskland 2-0

* 1998: Frankrike – Brasil 3-0

* 1994: Brasil – Italia 0-0 e.o., 3-2 på straffer

* 1990: Vest-Tyskland – Argentina 1-0

* 1986: Argentina – Vest-Tyskland 3-2

* 1982: Italia – Vest-Tyskland 3-1.