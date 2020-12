Klæbo trener mer enn noen gang: – To økter hver dag

– Det er vel én dag i desember jeg ikke har hatt to økter. Stort sett har jeg trent to økter hver dag, sier Klæbo til NTB.

24-åringen gikk inn til seier i Rindalsrennet mandag, hans første konkurranse på 23 dager.

Trønderen slo Andreas Fjorden Ree med 59 sekunder. Inntil mandag hadde ikke Klæbo gått et konkurranserenn siden han ble nummer to på 15-kilometeren i norgescupen på Sjusjøen 5. desember.

I form

– Hvordan ligger du an med tanke på et eventuelt VM?

– Det blir spennende å se. Jeg håper og tror at jeg har fått gjort det jeg skal, og kroppen kjennes jo grei ut, sier Klæbo og legger til:

– Jeg har trent mye mer i desember enn jeg har gjort noen gang tidligere, og det tror jeg kan være bra. Vi ser jo at (Dario) Cologna har fått forberedt seg godt til mesterskap på den måten, så det er ikke sikkert det er noe negativt.

Skistjernen er ikke bekymret for å ha trent for mye.

– Jeg hadde ikke trent så mye hvis jeg ikke trodde det skulle gi meg form på et vis. Så jeg håper jo og tror det på en måte skal bli bedre.

Usikker rundt VM

Klæbo har ennå ikke tatt en avgjørelse på om han skal delta i ski-VM i Oberstdorf på nyåret. 24-åringen tar smittesituasjonen svært alvorlig og vil ikke delta i VM om ikke forholdene tillater det.

– Jeg har sagt det fra starten i mars at jeg tar dette på alvor, og jeg har virkelig tenkt å gjøre ting riktig. Hvis jeg skal være så uheldig å få dette viruset, vil jeg sitte der å si at jeg har gjort alt jeg kan for ikke å få det, sa Klæbo til NTB i forrige uke.

Smitterisikoen gjorde at han droppet verdenscuprennene i Davos og Dresden og at de planlagte verdenscuprennene på Lillehammer ble erstattet med norgescuprenn.

Tour de Ski går også uten Klæbo og de øvrige nordmennene.

– Jeg gjør ingenting hvis risikoen er for høy, men jeg håper og tror at jeg skal gå VM, og at vi skal finne en løsning på reise og opphold som gjør at man får stilt til start, sa Klæbo.

