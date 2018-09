Kan være i VIF-elleveren mot Odd

Sport

Torsdag sa sportssjef Jørgen Ingebrigtsen til Dagsavisen at Abu var tilbake på treningsfeltet.

– Det ser bra ut. Vi tar en endelig avgjørelse (med tanke på Odd-kampen) fredag.

I går, fredag, var han imidlertid langt mindre snakkevillig om Abus tilgjengelighet.

– Når tas avgjørelsen rundt Abu og Odd-kampen?

– I morgen (lørdag), skriver Ingebrigtsen i en SMS til Dagsavisen.

– Ser det fortsatt lovende ut?

– Ingen kommentar.

Midtbanespilleren har vært en av VIFs formspillere den siste tida. Dermed vil det være gunstig for Ronny Deilas mannskap å ha den innleide 26-åringen tilbake mot laget fra Skien.

En som helt sikkert er tilgjengelig i dag, er kaptein Daniel Fredheim Holm. Han var ute med karantene sist.

– Vi får tøff motstand i Odd. Det er et lag som ikke har tapt på sju kamper. Samtidig er også vi inne i en god rekke nå – vi har mye selvtillit. Det er et pluss. Det er to lag som begge er inne i en god stim, men vi tror på seier, sier Fredheim Holm til Vålerengas eget nettsted.

Veteranen påpeker hvor viktig selvtilliten er for spillerne:

– Jeg frykter ingen lag om dagen. Man gleder seg til kamp, man gleder seg til å vise seg fram, sier han.

Vålerenga ligger på sjetteplass i Eliteserien etter 22 spilte kamper. Odd på åttende er tre poeng bak VIF.