José Mourinho: – Jeg skal ikke gjøre de samme feilene igjen, jeg skal gjøre nye

Den kontroversielle fotballtreneren José Mourinho er tilbake i England, og holdt sin første pressekonferanse torsdag ettermiddag. Der startet den omstridte treneren med å hylle nylig avsatte Mauricio Pochettino.

– Denne klubben vil alltid være hans hjem. Noen ganger bestemmer resultater slike avgjørelser, sier han ifølge den engelske avisen The Telegraph i sitt første møte med pressen etter at han ble ansatt som ny Tottenham-sjef.

Mourinho, som selv har trent flere av Europas største klubber, blant annet Manchester United, Chelsea og Real Madrid, tror ikke argentinske Pochettino vil slite med å finne seg en ny klubb.

– Han kommer til å finne en fantastisk klubb igjen, sier han.

Har forandret seg

Allerede lørdag skal Tottenham i aksjon hjemme mot Bournemouth, men Mourinho var klar for å ta over en klubb på kort varsel.

– Jeg hadde en følelse av at jeg kom til å ta over en klubb halvveis ut i sesongen. Jeg visste at jeg ville havne i en situasjon der jeg bare ville få en eller to dager å forberede meg på før min første kamp.

Deretter fulgte pressen opp med å stille han spørsmål om han har forandret seg noe siden han forlot Manchester United, der oppførselen og uttalelsene hans ofte ble latterliggjort og kritisert.

– Jeg tror det. Du er den du er, men jeg har hatt tid til å tenke på mye. Jeg har innsett at jeg har begått noen feil. Jeg skal ikke gjøre de samme feilene, men jeg kommer til å gjøre nye, innrømmer han og mener samtidig at han har blitt mer ydmyk.

– Hvis du er fornøyd med å tape fotballkamper er det vanskelig å bli en vinner i løpet av karrieren din. Men det er viktig å holde kontroll på følelsene slik at du bevarer selvtilliten og tryggheten hos de rundt deg. Jeg er avslappet, motivert og klar, legger han til.

Det er ikke bare uttalelsene til Mourinho som har skapt debatt i fotballverden. Også den defensive og litt kjedelige fotballen har fått sine runder både blant presse og supportere. Her har 56-åringen imidlertid ingen planer om å forandre seg.

– Det blir ganske likt det dere har sett tidligere, men selvfølgelig vil jeg prøve å endre noen detaljer, og noen ganger kan detaljer utgjøre en stor forskjell. Måten vi spiller fotball på må tilpasses klubbkulturen og de spillerne som er her.

Potensielt en stor jobb

Mourinho snakket også om hva som venter i Tottenham. Han tror ikke det blir en stor jobb med å få Spurs-skuta tilbake på rett kjøl igjen.

– Jeg vil ikke si at det er en stor jobb. Dette er en stor klubb, og jeg vet at jeg potensielt har en fantastisk jobb her nå, sier portugiseren, og sier han hadde en følelse av at ville entre manesjen igjen.

José Mourinho slo igjennom som trener da han førte Porto til topps i Champions League. Siden har han blitt ligamester med både Inter, Real Madrid og Chelsea. Samt Champions League-gull igjen i 2010 med Inter.

Han har vært høyt elsket spesielt hos Chelsea-fansen, og kjærligheten har sett ut til å gå begge veier.

Derfor kom det opp et spørsmål om forholdet til Chelsea vil forbli det samme etter at han nå tar over en av klubbens største rivaler.

– Jeg er sterkt knyttet til det laget jeg er i. Jeg sover i pysjamasen til det laget jeg trener. Jeg er en klubbmann, men jeg er en klubbmann for mange klubber, sier Mourinho.

Fornøyd med troppen

Det har vært snakket mye om hvordan innkjøpspolitikken til José Mourinho og Tottenhams eier Daniel Levy vil fungere. Historien har vist at Mourinho er svært glad i å handle spillere. Dyre spillere. Det motsatte har vært tilfelle i Tottenham.

Mourinho hevder imidlertid at han ikke trenger nye spillere.

– Den beste gaven er de spillerne som er her. Jeg trenger ikke nye spillere. Jeg trenger bare å bli bedre kjent med dem som allerede er her, forklarer han, og legger til:

– Jeg kjenner de godt, men du kjenner dem ikke godt nok før du møter dem.

Men spørsmålet er om de er de gode nok til å vinne Premier League. Ikke enda, ifølge Mourinho.

– Vi kan ikke vinne Premier League i år. Neste sesong? Jeg sier ikke at vi kommer til å vinne, men det er mulig, sier han.

Til slutt fikk han spørsmål om hvordan han tror tapet i Champions League-finalen mot Liverpool forrige sesong har påvirket klubben. Da smalt det på gjenkjennelig vis fra portugiseren:

– Jeg vet ikke, for jeg har aldri tapt en Champions League-finale.