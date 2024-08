Ishockeygutta banket Storbritannia i OL-jakten – hattrick fra kapteinen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Prestasjonen var lenge markant bedre enn i torsdagens 4-2-seier over Japan, men det norske nivået falt kraftig da kaptein Thoresen ble spart i tredje periode.

Norge har som ventet full pott før nøkkelkampen mot Danmark i Aalborg søndag. Siden det bare er gruppevinnere som kvalifiserer seg, må hockeygutta slå vertene for å løse billett til OL i Milano i 2026.

For tre år siden var lagene i en tilsvarende duell. Da vant Danmark 2-0 på Jordal og tok seg til Beijing-lekene.

Thoresen scoret to ganger innenfor de ti første minuttene. Mannen som i november fyller 41 år, gjorde sitt tredje mål 35 sekunder inn i midtperioden. På to av dem noterte Mats Zuccarello assist.

– Britene misset meg litt på bakre stolpe, så det var bare å skyve den (pucken) i åpent mål. Det var godt for hele laget å få en slik start, for vi leverte egentlig ikke det vi ønsket mot Japan, sa Thoresen om 1-0-scorngen til VG i et pauseintervju.

Veteranen gjorde tidligere i år comeback på landslaget etter egentlig å ha gitt seg foran VM i 2022.

Johannes Johannesen, Emilio Pettersen og Ken André Olimb kom også på scoringslista. 6-2-målet ga Norge et løft etter å ha kommet skjevt ut av den siste pausepraten og latt britene få inn to reduseringer.

