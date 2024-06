Brandsegg-Nygård og Solberg valgt historisk tidlig i NHL-draften: – Vanskelig å sette ord på

Aldri før har en nordmann blitt valgt i 1. runde i NHL-draften. I Las Vegas lørdag ble både Brandsegg-Nygård og Solberg nettopp det.

Brandsegg-Nygård ble valgt som nummer 15 av Red Wings, mens Solberg ble valgt som nummer 23 av California-laget Ducks. De to 18-åringene satt sammen i milliardbygget «The Sphere» og ga hverandre gode klemmer etter å ha blitt ropt opp over høyttaleranlegget.

– Det er vanskelig å sette ord på hvor mektig dette er. Utrolig stort å være en del av, sier Nygårds far Kjell Richard Nygård til NTB.

Marius Holtet hadde tidligere den norske rekorden i NHL-draften. Han ble valgt som nummer 42 (2. runde) av Dallas Stars i 2002.

Selv om Brandsegg-Nygård og Solberg ble draftet tidlig, skal de trolig tilbake til Sverige for å spille kommende sesong. Der skal de tilegne seg mer erfaring før eventuelt NHL-spill.

Vokste opp i Vålerenga

Brandsegg-Nygård vokste opp i Vålerenga, men spilte ikke mange A-kamper før han flyttet til Mora i svensk 1. divisjon. Der har han gjort sakene sine bra, og fra neste sesong skal han spille for Skellefteå i toppdivisjonen.

Høyrehendte Brandsegg-Nygård er spesielt kjent for sitt harde skudd og var i fjor i kontakt med flere NHL-klubber. Han har tidligere uttalt at Washington Capitals er favorittlaget, og han har gjennom oppveksten sett spesielt opp til Aleksandr Ovetskjin, som deler mange av egenskapene med 18-åringen.

Viaplay-ekspert Ole Eskild Dahlstrøm var på forhånd optimistisk til at Brandsegg-Nygård skulle gå i 1. runde.

– Han har vært lengst inne, og det er flest som har tippet han inn i 1. runde. I norsk målestokk er det enormt, sa han til NTB før draftet.

Byks på rankinglistene

Solberg gjorde et byks på rankinglistene før draften etter å ha gjort et godt VM i Tsjekkia. Der bidro han sterkt til at Norge sikret plassen i elite-VM. 18-åringens uredde spillestil har vakt interesse blant NHL-klubbene.

Solberg vokste opp i Vålerenga-systemet og har utviklet seg stort de siste årene. Han skal neste sesong spille for svenske Färjestad.

Viaplay-ekspert Ole Eskild Dahlstrøm har tidligere uttalt at Solberg har forutsetningene for å lykkes. Han tippet dermed også at Solberg kom til å gå tidlig i draften.

– Det han har vist i seniorhockey og VM, er så bra at jeg tror ikke at de tør å la han gå for lenge. Du ser i alle spillets faser at han er nær ved å være et seniorprodukt, sa han til NTB.

Det fikk han medhold i. Anaheim byttet til seg valget fra Toronto Maple Leafs og tok Solberg før noen andre fikk kloen i ham.

Espen «Shampo» Knutsen spilte NHL-hockey for Anaheim i 1997/98-sesongen. Den gang het laget Anaheim Mighty Ducks.

Celebrini ble valgt først

Det ble på forhånd spådd at canadiske Macklin Celebrini (18) skulle bli valgt først, og San Jose Sharks overrasket dermed få da de tok Boston University-spilleren til å starte med.

– Det er helt surrealistisk. Jeg har drømt om dette øyeblikket siden jeg var en liten gutt, og nå har det skjedd. Det er en helt utrolig følelse, sa Celebrini i et intervju med ESPN etter han var draftet.

Celebrini har av mange eksperter blitt omtalt som den klart beste spilleren i årets draft. Også i fjor ble en canadisk spiller valgt først da Connor Bedard gikk til Chicago Blackhawks.

Zuccarello og Lilleberg

I fjor fikk Mats Zuccarello (Minnesota Wild) og Emil Lilleberg (Tampa Bay Lightning) spilletid i verdens beste ishockeyliga.

Lilleberg ble hentet opp fra AHL-laget Syracuse Crunch midtveis i sesongen og fikk mange kamper for Lightning, som tok seg til sluttspillet.

«Zucca» har kontrakt med Wild ut 2024/25-sesongen. 36-åringen har spilt 835 grunnseriekamper i NHL til tross for at han ikke ble draftet.