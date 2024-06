Florida Panthers strammet grepet – én kamp unna sin første Stanley Cup-tittel

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Dermed leder Panthers 3-0 sammenlagt. Fire strake nederlag er det eneste som kan stoppe Florida-klubben fra å vinne Stanley Cup for første gang.

– Vi må omfavne muligheten. Det blir spennende, sa Panthers-spiller Evan Rodrigues til NHL Network etter nok en seier.

Edmonton Oilers var under press etter å ha tapt begge de to første finalekampene på bortebane, men tross en skarp start foran over 18.000 tilskuere gikk det ikke veien.

Mot slutten av midtperioden ledet Panthers 4-1. Vertene tente et håp med to reduseringer, og det var full spenning i sluttminuttene. Da satset Oilers alt ved å ta av keeper og spille med en ekstra utespiller.

– Vi skjøt oss selv i foten med noen feil, både individuelle og kollektive, som de utnyttet umiddelbart. Det er veldig frustrerende, sa Edmonton Oilers' Leon Draisaitl etter kampen.

Lagene møtes igjen i samme hall lørdag. Da kan Florida Panthers bli historisk, og i så fall blir en Stanley Cup-finale avgjort etter kun fire kamper for første gang siden 1998.

Panthers tapte finaleserien i 1996 og 2023. Fem ganger er Edmonton Oilers blitt NHL-mester, men den siste tittelen kom i 1990.