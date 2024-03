Haga sendte Frisk Asker til semifinale – slo Sparta etter forlengning

Michael Haga satte inn vinnermålet lørdag etter 5.07 minutter i forlengningen.

Sparta vant den første kvartfinalen på hjemmebane, men så sikret Frisk seg matchball ved å vinne tre kamper på rad. Det betydde at hjemmelaget spilte med kniven på strupen og måtte vinne i egen hall for å forlenge sesongen. Laget fikk en god start da Magnus Fagerudd scoret etter 7.22 minutter.

Ledelsen sto seg ut den første perioden og gjennom hele midtperioden, men tidlig i 3. periode utlignet sarpingen Håkon Løken Pedersen etter at han erobret pucken rett ved hjemmelagets mål.

Magnus Nilsen ordnet ny Sparta-ledelse i et overtallsspill da han satte inn en retur via skøyta til Emil Wasenden, men samme Emil Wasenden gjorde 2-2 tre og et halvt minutt senere.

Sparta pådro seg tominuttere i slutten av 3. periode og tidlig i forlengningen, men sto imot Frisks overtalsspill. Til slutt var det ingen bønn da Haga fikk pucken etter en mislykket klarering.

Fra før er Storhamar og Stavanger klare for semifinale.