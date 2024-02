Storhamar sikret seriemesterskapet med stil – slo Comet 10-0

Storhamar satset på å fylle Hamar OL-amfi med 5721 publikummere slik at det var nesten «mætt fjøs» da det niende seriemesterskapet ble sikret. Det var likevel et stykke til publikumsrekorden på godt over 7300 frammøtte.

Det skilte 93 poeng mellom de to lagene før kampen og hjemmelaget var mer enn store favoritter. Andreas Martinsen satte tidlig standarden da han scoret 1-0 før det var gått to minutter. Kort etter hadde Kenneth Pappalardo økt til 2-0 på en styring. Sverre Rønningen økte til 3-0 før det var gått ti minutter.

Maxime Trepanier økte til 4-0 etter at Comet hadde hatt en puck som stoppet på målstreken før en Storhamar-spiller fikk slått den unna. Mål fra Jacob Berglund og Marcus Bryhnisvven ble til 5-0 og 6-0. Kapteinen selv Patrick Thoresen satte 7-0 i midtperioden.

Canadiske Trepanier økte til 8-0 i sisteperiode med sitt annet mål for kvelden. Berglund stoppet også på to mål til 9-0 før Andreas Dahl ordnet 10-0 og tosifret.

Seieren var lagets 25. strake seier.

Et seriemesterskap henger derimot ikke like høyt som en NM-tittel for ishockeyfolket, men gir førstevalget på motstander i kvartfinalen og mer hjemmebanefordel gjennom resten av sluttspillet.

Storhamar har vært helt suverene denne sesongen og bare tapt to kamper. Det siste tapet kom borte mot Vålerenga 4. november. Det er Oslo-laget som følger nærmest på tabellen, men de kan ikke ta igjen Storhamars 109 poeng.

Lørdag er det nettopp Vålerenga som gjester Hamar. Storhamar-trener Petter Thoresen hadde allerede fokus på den kampen.

I Lillehammer ble det markert at veteranen Joakim Eidsa Arnestad spilte sin 1000. kamp for Lillehammer. Hjemmelaget tok imot Stavanger, men tapte med 1-5.

Stjernen slo Lørenskog greit 7-1 på hjemmebane, mens Frisk Asker slo tilbake etter å ha kommet under for Ringerike og vant 4-1. Det siste oppgjøret i runden mellom Vålerenga og Sparta er ennå ikke ferdigspilt, men serietoer Vålerenga leder 7-2 midtveis i den siste perioden.