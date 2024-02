Ny Zucca-assist i Wild-tap

Zuccarello noterte seg for sin målgivende da han bidro til reduseringen til 2-5 i overtall i siste periode, men Jets slo raskt tilbake.

Etter et skuffende 3-6-tap mot Calgary på mandag fikk Jets et sårt tiltrengt løft med et par mål med 14 sekunders mellomrom i første periode. Lagene hadde ett mål hver i andre periode, men i siste periode klarte ikke Wild å stå imot og slapp inn tre scoringer.

Jets-målmann Laurent Brossoit leverte 36 redninger.

Zuccarello fikk 16.39 minutter på isen.

