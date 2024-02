Tap for både Zuccarello og Lilleberg i NHL

Wilds kamp mot Sabres var målløs fram til tredje periode, da Casey Mittelstadt scoret etter 39 sekunder. Det tok ikke mer enn tre og et halvt minutt før Joel Eriksson Ek utlignet for Wild, og da Declan Chischolm satte 2-1 i power play med åtte og et halvt minutt igjen å spille, så det lovende ut for hjemmelaget.

Men et halvt minutt før slutt kriget Dylan Cozens inn 2-2 for Sabres, og det var dermed duket for overtid. Der ble Henri Jokiharju utslagsgivende. Alex Tuch satte ham fint opp, og finske Jokiharju kunne smelle pucken i mål. Dermed var kampen over.

Lillebergs Lightning scoret i sin kamp åpningsmålet etter bare 24 sekunder, men deretter gikk det trått. Topplaget Florida Panthers svarte med fire mål i første periode, og fulgte opp med to mål i power play av Matthew Tkachuk på et drøyt minutt i andre periode. Panthers fortsatte dominansen i tredje periode, og vant til slutt 9-2.

– I 24 sekunder var det litt av en kamp for hjemmefansen. I de resterende 59 minuttene og 36 sekundene var ett lag bedre enn det andre, oppsummerte Lightning-trener Jon Cooper etter kampen.

Både Zuccarello og Lilleberg endte kampen uten målpoeng. Begge hadde ett skudd hver og var på isen i henholdsvis 17 og et halvt og 21 minutter.