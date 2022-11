Johansen og Ask trekker seg i Manglerud Star på grunn av klubbens økonomi

Det skriver klubben i en pressemelding på sitt nettsted.

– Vi takker Roy og Morten for jobben de har gjort og beklager at de ikke blir med oss videre. For å sørge for en mest mulig smidig overgang, stiller trenerne seg til disposisjon fram til 10. desember. Klubben er i gang med å finne alternativer som kan hjelpe oss videre, og ser nå fremover mot resten av sesong, skriver Manglerud Star.

Manglerud Star skriver at trenerne valgte å gå grunnet klubbens økonomiske situasjon. Tidligere i november måtte de blant annet fristille tre utenlandske spillere grunnet økonomiske problemer.

Manglerud ligger på 8.-plass i eliteserien i ishockey med 19 poeng etter 23 kamper.

