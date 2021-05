Narvik tapte i tingretten: Rykker ned

– Jeg er glad for rettens konklusjon og håper vi nå kan gå videre. Norsk ishockey fortjener at vi bruker energien på å planlegge kommende sesong og ikke minst gleder oss over VM som starter denne helgen, uttaler ishockeypresident Tage Pettersen i en pressemelding.

Styret i Norges Ishockeyforbund valgte i mars å holde fast ved ti lag i eliteserien neste sesong. Dermed rykker Narvik ned, mens Ringerike tar turen opp til øverste nivå. Avgjørelsen ble tatt etter at man ga opp håpet om å få fullført seriespillet før VM i mai.

Klubben anket avgjørelsen fra forbundsstyret, men tapte ankesaken. Derfor valgte klubben å ta saken til det sivile rettssystemet.

Narvik Ishockeyklubb må betale 120.000 kroner i sakskostnader til ishockeyforbundet innen to uker etter forkynnelse av kjennelsen fra Oslo tingrett.

– Da er det ikke hjemmel i det vedtaket som sendte Narvik ned. Da må forbundsstyret bestemme hva de gjør, de har litt flere muligheter både innenfor og utenfor kampreglementet. Det finnes en mulighet alle vil godta, og det er å spille med flere lag i ligaen neste sesong, sa Narviks advokat Per A. Flod til nitten.no i forrige uke.

