Bodø/Glimt sikret sitt fjerde seriegull på fem år: – Blir aldri lei

2020, 2021, 2023 og nå 2024 har endt med gull til Kjetil Knutsens menn. Gullkampen i Eliteserien denne sesongen levde til siste kamp, men Glimt klarte å sikre seg 1.-plass til slutt.

– Det er helt fantastisk. Selv om det har blitt en vane så blir man aldri lei. I år satt det litt lengre inne enn man kanskje skulle tro store deler av sesongen. Det svingte litt i dag og, men til slutt ble det en kontrollert seier, og da er vi vel fortjente seriemestere, sa Patrick Berg til TV 2 etter kampen.

For Lillestrøm sjokkåpnet på Aspmyra. Eric Larsson, som fikk plass i startoppstillingen etter at Vebjørn Hoff måtte melde forfall like før kampstart, banket inn 1-0 for LSK etter tolv minutter.

Høgh-dobbel

Glimt beleiret LSK-boksen, og like før pause ble det uttelling to ganger. Kaptein Berg sto fram da laget trengte det som mest og scoret 1-1 etter et flott Glimt-angrep. Like etter kunne Ulrik Saltnes styre de gulkledde i ledelsen til pause med en flott heading.

Men Lillestrøm var ikke ferdige med å sende sjokkbølger i gullkampen og hos hjemmefansen, for rett etter pause utnyttet Thomas Lehne Olsen et svakt tilbakespill fra Philip Zinckernagel og gjorde 2-2.

Få minutter senere tok Glimt tilbake ledelsen. Fredrik Bjørkan fant Kasper Høgh i feltet med et innlegg, og den skadeplagede dansken headet inn 3-2. Etter 71 minutter la Høgh på til 4-2 da han var på vei til å bli byttet ut.

– Jeg håper folk hadde med popkorn, for vi gjorde det litt spennende. Så er det godt vi har «Super-Patty», som får oss tilbake i kampen, sa Høgh.

Sesongen fortsetter

Etter 78 minutter la Jens Petter Hauge på til 5-2, og da var det absolutt ingen tvil om gullet.

– Det var spill mot ett mål i dag, så det hadde vært helt vanvittig om vi ikke hadde klart å vinne denne kampen, sa trener Kjetil Knutsen.

Lillestrøm var allerede klar for 1. divisjon før kampen mot Glimt og hadde lite annet enn ære å spille for.

Til tross for at Eliteserien er ferdigspilt og Glimt nok en gang kan feire seriegull, er ikke sesongen over for bodølaget. Tre kamper av ligaspillet i europaligaen gjenstår, men neste kamp kommer riktignok først 12. desember hjemme mot Besiktas.

Men først blir det gullfest for Bodø/Glimt, som er sikret minst ny plass i europaligaen neste sesong.