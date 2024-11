Fotballklubb raser mot Elon Musk – forlater X og kaller plattformen «hatmaskin»

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Elon Musk har gjort en arena for debatt til en hatforsterker som også kan påvirke parlamentsvalget, skriver Bundesliga-klubben i en uttalelse.

Tysklands regjering kollapset nylig etter at statsminister Olaf Scholz sparket finansminister Christian Lindner. Den beslutningen banet vei for at det skal holdes nyvalg 23. februar neste år.

Det er denne begivenheten St. Pauli knytter opp mot beslutningen om å forlate X.

– Siden Musk tok over Twitter, som er det tidligere navnet på plattformen, har han forvandlet X til en hatmaskin. Rasisme og konspirasjonsteorier sprer seg ukontrollert, eller blir til og med dyrket, skriver klubben.

– Fornærmelser og trusler er knapt sanksjonert og blir ansett som ytringsfrihet, heter det videre.

Klubben peker også på at Musk har gitt «sterk støtte» til Donald Trump i hans vellykkede presidentkampanje.

Den tyske klubben har vært aktiv på X siden 2013. For tiden har den mer enn 250.000 følgere. X-kontoen vil ikke bli slettet, men klubben vil nå flytte sin aktivitet over på en annen plattform med lignende funksjoner som X.