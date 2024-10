Østerrike stråler etter nedsablingen av Norge: – Ekstra spesielt mot en utrolig sterk motstander

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den østerrikske avisen Der Standard hyller oppvisningen til Rangnicks mannskap.

«Det var en fantastisk prestasjon. Østerrike strålte på Linz stadion, som var utsolgt med 16.500 fans, og utklasset et høyt ansett norsk lag med 5-1», skriver avisen.

Både Der Standard og TV-kanalen ORF fokuserer på at seieren var landets første triumf hjemme mot Norge på 45 år. I 1979 vant Østerrike 4-0 over et norsk landslag ledet av Tor Røste Fossen.

Mellom 4-0-seieren i 1979 og utklassingen søndag kveld, maktet ikke Østerrike å vinne hjemme mot Norge på tre forsøk. Senest i 1-1-kampen i 2020, der Norge stilte med det mye omtalte «nødlandslaget».

Siden kampen i 2020 har Ralf Rangnick tatt over som Østerrikes landslagssjef og fått fart på sakene. Han var strålende fornøyd etter søndagens nedsabling av Norge.

– Vi spilte som vi har gjort i mange gode kamper, men i dag var det ekstra spesielt mot en utrolig sterk motstander. Det jeg likte spesielt godt var at vi aldri stoppet, sa Rangnick til ORF.

– Var ikke oss selv

Den østerrikske TV-kanalen snakket også med tomålsscorer Marko Arnautovic, som ga Østerrike ledelsen 1-0 og 2-1, før laget ydmyket det norske mannskapet.

Den østerrikske stjernespissen synes laget har funnet seg selv igjen på hjemmebane i oktober, etter å ha slitt borte mot Slovenia (1-1) og Norge (1-2) ved forrige landslagspause i september.

– I bortekampene mot Slovenia og Norge var vi ikke oss selv. Vi trengte tid på å komme oss tilbake igjen. I de to siste kampene har vi vært oss selv lik, sa Arnautovic.

I tillegg til 5-1-seieren mot Norge, vant Østerrike også 4-0 hjemme mot Kasakhstan torsdag.

I Østerrikes hender

Etter to storseire på en uke, er Østerrike i førersetet i nasjonsligaens gruppe B3.

Norge topper riktignok fortsatt gruppen, men gjør det ettersom Østerrike og Slovenia også står med sju poeng og Ståle Solbakkens menn har flest poeng i kampene innbyrdes mellom de tre lagene.

Vinner Norge og Østerrike derimot sine resterende kamper, vil sistnevnte ha fordel ved poenglikhet, etter storseieren hjemme mot Norge.

Slovenia kan heller ikke avskrives ennå, men har to vanskelige kamper igjen, hjemme mot Norge og borte mot Østerrike.

Både Norge og Østerrike har fortsatt igjen én kamp hver mot gruppens klare tabelljumbo Kasakhstan. De resterende kampene i gruppe B3 spilles 14.- og 17. november.