Lamine Yamal sendes hjem fra landslagssamling: – Overbelastning

Det bekrefter Det spanske fotballforbundet (RFEF) på sine nettsider.

«Lamine Yamal gjennomgikk en MR i morges i Madrid for å vurdere ubehaget etter kampen mot Danmark. Testene har ikke avdekket noen stor skade og RFEFs medisinske personell bekrefter at det er en overbelastning», heter det i meldingen.

Lamine Yamal startet kampen for Spania og spilte 93 minutter, før han til slutt måtte kaste inn håndkleet og halte av banen etter å ha blitt taklet hardt flere ganger i løpet av kampen.

«For å prioritere spillerens helse og for å unngå risiko for skade, ble det besluttet å stå over kampen mot Serbia» skriver RFEF.

Spania skal nemlig i aksjon igjen allerede på tirsdag hjemme mot Serbia. Etter landslagssamlingen har også Barcelona et veldig tett kampprogram med både kamper i ligaen og Champions League.