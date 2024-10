Ryerson forlenget med Dortmund: – Stolt og ydmyk

Det skriver den tyske klubben på X.

– Det føles fortsatt som på dag én. Jeg er fortsatt stolt og ydmyk over å være en del av denne klubben. Og jeg er bare glad for at jeg kan fortsette å spille for Borussia Dortmund, sier Ryerson i en uttalelse.

Ryerson gjorde i januar i fjor overgang fra Union Berlin og har siden gjort seg til en viktig brikke i Dortmund-laget. Forrige sesong tok de seg hele veien til Champions League-finalen.

Etter halvannen sesong står Ryerson med fem mål og tre målgivende på 62 kamper for gultrøyene.

– Umiddelbart etter at han signerte, ble Julian en veldig viktig del av laget vårt. Det gjelder både på og utenfor banen, sier Dortmunds sportsdirektør Sebastian Kehl.

Ryerson har tidligere også spilt for Viking. Han er oppført med 26 A-landskamper for Norge.