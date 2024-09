Vålerenga til cupfinale etter fantastisk fotballkamp

INTILITY ARENA (Dagsavisen): - Vi bare gleder oss, sa Olaug Tvedten før kampen. Og det var det grunn til. I kvinnenes andre semifinale møttes Norges to store formlag, og det ble gøy hele kampen igjennom.

Brann tok ledelsen, men Vålerenga svarte innen fem minutter. De kongeblå tilrev seg initiativet, og straffet Branns personlige feil. Emma Stølen Godø sørget for ledelse, mens Karina Sævik doblet den. På begge målene var Olaug Tvedten sterkt involvert. Vi fikk fire mål, og det var ingen for mange. Brann traff metallet tre ganger, Vålerenga to, og Karina Sævik bommet ytterligere tre ganger alene med keeper, for å nevne noe.

Vålerenga tok likevel best vare på sjansene sine, og det ble helt avgjørende i dag. Seieren betyr cupfinale, og en reprise av fjorårets oppgjør på Ullevaal, der Rosenborg blir motstander.

Olaug Tvedten viste klasse med landslagssjefen på tribunen (Oskar Wikestad)

Brann i føringen

Norges to formlag har bøttet inn mål i de siste, derfor var det store forventinger før kampen. Og tempoet ble satt fra start. Signe Gaupset var et angrep alene for Brann, hun satt ballen i stolpen i kampens første store sjanse, om man ikke teller med offsidescoringen i åpningsminuttet.

Kampen bølget frem og tilbake de første tjue minuttene. Men Brann hadde flere etablerte angrep. Til slutt satt den da Karoline Haugland stusset ballen over en utrusende Tove Enblom fra Vålerenga-buret. Samme spiller bommet for øvrig på åpent mål rett før pause.

Snudd før pause

Brann hadde fått kampen inn i sitt spor, men klarte ikke å holde den der lenge. Til tider var det store rom sentralt i banen, og særlig i mellomrom. Dette utnyttet Vålerenga bare få minutter etter å ha havnet under. Brann slo vekk ballen upresset, rett til Linn Vickius, som tredde igjennom sentralt, og ballen rullet hele veien igjennom to ledd der Thea Bjelde fikk ballen i fart. Alene med Branns cupkeeper Sandra Stavenes gjorde landslagsspilleren ingen feil. Med landslagssjefen på tribunen.

NRK stilte spørsmål før kampen om Vålerengas Olaug Tvedten burde være aktuell for landslaget. Nok en gang er hun spilleren som kan trylle på siste tredel. Det meste skulle likevel til Karina Sævik, som slet alene mot flere rødkledde. Høyresiden, med Ylinn Tennebø på kanten, var toneangivende. Men det var en helt annen som var på rett plass til rett tid da Vålerenga gikk opp i ledelsen.

Emma Stølen Godø hadde slitt hele omgangen. Hun ble sparket ned tre ganger, og både Signe Gaupset og Karoline Haugland ble tildelt gult kort for å felle henne. På overtid fikk Godø sin revansje, da hun skled inn ledelsen fra kloss hold.

Utrolige minutter

I løpet av de første ti minuttene av andreomgang skjedde det mer enn det pleier i en hel fotballkamp. Først skjøt Anna Aahjem i stolpen, etter å ha fått en gavepakke av Michaela Kovacs. Så var det Vålerengas tur. En flott angrep endte hos Thea Bjelde. Skuddet gikk via keeper og i tverrligger.

De personlige feilene florerte og Aahjem kom nesten igjennom da Kovacs og Tove Enblom var en centimeter fra å gi bort et mål. Vålerenga slapp med skrekken og gikk rett i angrep. Olaug Tvedtens gjennombruddpasninger er perfekte, men Karina Sævik måtte ha to forsøk alene med keeper før den satt.

Brann slo en fæl tversoverpasning rett i foten til Olaug Tvedten. Og løpeballen til Sævik var like god som den forrige. Denne gangen satt Sævik ballen rolig i hjørnet.

Thea Bjelde nok en gang en av Vålerengas beste (Oskar Wikestad)

Store kontringsrom

Fortsatt gjenstod det over en halvtime, og Brann måtte ta mer og mer risiko. Laget ble pushet høyere, men de lyktes dårlig. Tvedten-Sævik-kombinasjonen fikk blomstre. Landslagsspissen ble sendt alene igjennom, helt fri bak forsvaret, men klarte ikke å punktere kampen.

Ettersom Brann heller ikke maktet å score igjen gjorde det liten forskjell. Etterhvert kom også Elise Thorsnes og Janni Thomsen inn fra benken. I sluttminuttene hadde Vålerenga full kontroll.

Finalen mot Rosenborg spilles på Ullevaal Stadion søndag 24. november med kampstart klokken 15:00.

Vålerenga er klare for cupfinale etter å ha slått Brann på Intility (Oskar Wikestad)

Kampfakta

NM kvinner, semifinale, søndag

Vålerenga - Brann 3-1 (2-1)

Intility Arena

Dommer: Jørgen Haugen, Kurland

Mål: 0-1 Karoline Haugland (19.), 1-1 Thea Bjelde (24.), 2-1 Emma Stølen Godø (45.), 3-1 Karina Sævik (55.)

Gule kort: Sædis Heidarsdottir, Vålerenga. Karoline Haugland, Signe Gaupset, Brann.

Vålerenga:

Tove Enblom - Michaela Kovacs, Sara Hørte, Selma Pettersen (Elise Thorsnes fra 67.) - Sædis Heidarsdottir (Janni Thomsen fra 75.), Linn Vickius (Stine Brekken fra 75.), Thea Bjelde, Olaug Tvedten (Ronja Foss Arnesen fra 86.), Ylinn Tennebø - Emma Stølen Godø, Karina Sævik

