United-kaptein Fernandes vil anke det røde kortet

Etter kampen svarte portugiseren «selvfølgelig» på direkte spørsmål fra Viaplay om han ønsker å anke.

– Det er aldri et rødt kort, det er min mening. Jeg prøver å takle ballen, men Maddison var rask og smart og fikk kroppen i veien. Jeg bommet på ballen og traff ham i ankelen, ikke med knottene, sa Fernandes.

– Det er et frispark. Det kan være et gult kort, men aldri et rødt, fortsatte han.

Kapteinen ble utvist fire minutter før pause. Da ledet Tottenham 1-0. De hvitkledde fikk to nye scoringer etter hvilen.

Han får støtte av manager Erik ten Hag.

– Jeg synes ikke det er et rødt kort, sa nederlenderen til Sky Sports.

Hvis United ikke anker, eller ikke blir hørt om de anker, går Fernandes glipp av følgende Premier League-kamper: Aston Villa (b), Brentford (h), West Ham (b).

Neste kamp for United er bortemøtet med Porto i europaligaen til torsdag.