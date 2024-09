Tottenham rykker ut mot homofobiske tilrop: – Rett og slett uakseptabelt

Søndag kveld la London-klubben ut en offisiell meddelelse på egne nettsider der episodene på Old Trafford noen timer tidligere er tema.

– Klubben er klar over de avskyelige og homofobiske tilropene som kom fra deler av supporterne våre på Old Trafford i dag. Dette er rett og slett uakseptabelt, svært støtende og ingen måte å vise støtte til laget på, heter det der.

Tottenham skriver videre at klubben vil jobbe tett med politiet for å identifisere de aktuelle supporterne som startet eller eventuelt sluttet seg til syngingen.

– Vi skal i samsvar med vårt sanksjonsreglement gå til de sterkeste mulige tiltakene, skriver klubben.

Tottenham-ledelsen ber også fans som var på Old Trafford om å anonymt dele informasjon dersom de kan kaste over lys over episodene med homofobiske tilrop. Det oppgis en egen epostadresse i sakens anledning.

Avslutningsvis heter det i meddelelsen at alle har et ansvar for å opptre som ambassadører for Tottenham, og at diskriminerende handlinger ikke har noen plass i klubben.

Tottenham slo Manchester 3-0 i en sterk forestilling.